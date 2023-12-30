Ünlü astrolog şampiyon olacak takımı açıkladı. 25 Mart’ta her şey değişecek

Galatasaray ve Fenerbahçe’nin Süper Kupa’ya çıkmayarak tarihi bir adım atması Türkiye gündeminde.
Yılbaşı arasının ardından Süper Lig’de heyecan kaldığı yerden devam edecek.
Taraftarlar sezon sonunda şampiyon olacak takımı merak ediyor.
Astroloji Gurusu ile Astroloji Okulu'nun ve markalarının kurucusu Duygu Demir Süper Lig’de sezon sonu mutlu sona ulaşacak takımı açıkladı.
Duygu Demir şöyle konuştu:
Fenerbahçe şampiyonluğa yakın gibi.
Fakat 25 Mart tarihinde Galatasaray’ın güneşi üzerinde tutulma olacak.
Son bir hamleyle Galatasaray Şampiyon olabilir.
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