Ünlü astrolog şampiyon olacak takımı açıkladı. 25 Mart’ta her şey değişecek

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Ünlü astrolog şampiyon olacak takımı açıkladı. 25 Mart’ta her şey değişecek
Tahminleriyle sosyal medyada gündem olan astrolog Duygu Demir Süper Lig şampiyonunu tarih vererek açıkladı.

Galatasaray ve Fenerbahçe’nin Süper Kupa’ya çıkmayarak tarihi bir adım atması Türkiye gündeminde.

Yılbaşı arasının ardından Süper Lig’de heyecan kaldığı yerden devam edecek.

Taraftarlar sezon sonunda şampiyon olacak takımı merak ediyor.

Astroloji Gurusu ile Astroloji Okulu'nun ve markalarının kurucusu Duygu Demir Süper Lig’de sezon sonu mutlu sona ulaşacak takımı açıkladı.

Duygu Demir şöyle konuştu:

Fenerbahçe şampiyonluğa yakın gibi.

Fakat 25 Mart tarihinde Galatasaray’ın güneşi üzerinde tutulma olacak.

Son bir hamleyle Galatasaray Şampiyon olabilir.

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