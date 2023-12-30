Altay Bayındır'ın beklediği gün geldi

Sezon başında Fenerbahçe’den ayrılarak 5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Manchester United’a transfer olan Altay Bayındır için beklenen gün geldi.

Kırmızı Şeytanlar’ın as kalecisi Andre Onana Nottingnham Forest’a karşı oynanacak olan mücadele sonrası İngiltere’yi terk ederek Afrika Uluslar Kupası’na katılmak için ülkesi Kamerun’a gidecek.

Onana’nın gitmesi ile beraber milli kalecimiz Altay Bayındır 8 Ocak Pazartesi Wigan Athletics’e karşı oynanancak olan FA Cup 3. Tur müsabakasında kaleyi devralacak.

Altay Bayındır’ın ayrıca ligde Tottenham, Wolverhampton, West Ham United ve Aston Villa maçlarında kalede olması bekleniyor.