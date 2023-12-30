Altay Bayındır'ın beklediği gün geldi

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Altay Bayındır'ın beklediği gün geldi
Manchester United'a transferi sonrası henüz forma giyemeyen Altay Bayındır'ın çıkacağı ilk maç belli odlu.

Sezon başında Fenerbahçe’den ayrılarak 5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Manchester United’a transfer olan Altay Bayındır için beklenen gün geldi.

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Kırmızı Şeytanlar’ın as kalecisi Andre Onana Nottingnham Forest’a karşı oynanacak olan mücadele sonrası İngiltere’yi terk ederek Afrika Uluslar Kupası’na katılmak için ülkesi Kamerun’a gidecek.

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Onana’nın gitmesi ile beraber milli kalecimiz Altay Bayındır 8 Ocak Pazartesi Wigan Athletics’e karşı oynanancak olan FA Cup 3. Tur müsabakasında kaleyi devralacak.

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Altay Bayındır’ın ayrıca ligde Tottenham, Wolverhampton, West Ham United ve Aston Villa maçlarında kalede olması bekleniyor.

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