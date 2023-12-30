Fenerbahçe 17'de 17 yaptı 2023'ü lider kapattı

Kaynak: AA
Fenerbahçe 17'de 17 yaptı 2023'ü lider kapattı
Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımı, Emlak Konuk'u 96-58 yendi, ligdeki galibiyet serisini 17 maça yükseltti.

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 18. haftasında Fenerbahçe, Emlak Konuk deplasmanına çıktı. Sarı-Lacivertli ekip sahadan 96-58'lik skorla galip ayrıldı.
Bu sonuçla galibiyet serisini 17 maça çıkaran Fenerbahçe, 2023 yılını da lider kapatmış oldu.
Sarı-Lacivertli ekibin yıldız oyuncusu Emma Meesseman 24 sayıyla maçın en skoreri oldu.
Maçın başından sonuna kadar üstün oynayan Fenerbahçe; ilk periyodu 32-12, devreyi 33-54 ve 3. çeyreği 74-46'lık skorlarla önde tamamlarken, karşılaşmayı da 96-58 kazanmayı başardı.

Emlak Konut: 58 - Fenerbahçe Alagöz Holding: 96
Salon: Şehit Mustafa Özel
Hakemler: Hüseyin Çelik, Metehan Alaçam, Nagehan Şeyda Kurden Aktaş
Emlak Konut: Smith 21, Zeynep Şevval Gül 8, Berfin Sertoğlu 7, Wiese 7, Jakobsone 7, Gizem Başaran Turan 4, Sehernaz Çidal 4, Ceren Akpınar, Eda Balkan
Fenerbahçe Alagöz Holding: Milic 17, McBride 19, Tilbe Şenyürek 9, Meesseman 24, Anderson 12, Şerife Alperi Onar 5, Sevgi Uzun 3, İdil Saçalır 3, Duygu Özen 2, Selin Rachel Gül 2
1. Periyot: 12-32
Devre: 33-54
3. Periyot: 46-74

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