Galatasaray kararını verdi. Fesih görüşmeleri başladı

Süper Lig’de son şampiyon Galatasaray’ın ara transfer döneminde kadrosuna katacağı isimler kadar takımdan ayrılacak isimler de merak konusu olmaya devam ediyor.

Transfer harekatı öncesi nihai raporunu yönetime ileten teknik direktör Okan Buruk’un Ndombele ile yolların ayrılmasını talep ettiği iddia edildi.

Bu talebi değerlendiren ve olumlu yanıt veren sarı-kırmızılı yönetimin fesih görüşmelerine başladığı belirtildi.

Sezon başında Tottenham’dan transfer edilen Ndombele fazla kiloları nedeniyle eleştirilerin odağı haline gelmişti.