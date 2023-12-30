Galatasaray kararını verdi. Fesih görüşmeleri başladı

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Galatasaray kararını verdi. Fesih görüşmeleri başladı
Geldiği günden beri eleştirilerin odağı haline gelen Ndombele ile yolların ayrılmasına karar verildi.

Süper Lig’de son şampiyon Galatasaray’ın ara transfer döneminde kadrosuna katacağı isimler kadar takımdan ayrılacak isimler de merak konusu olmaya devam ediyor.

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Transfer harekatı öncesi nihai raporunu yönetime ileten teknik direktör Okan Buruk’un Ndombele ile yolların ayrılmasını talep ettiği iddia edildi.

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Bu talebi değerlendiren ve olumlu yanıt veren sarı-kırmızılı yönetimin fesih görüşmelerine başladığı belirtildi.

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Sezon başında Tottenham’dan transfer edilen Ndombele fazla kiloları nedeniyle eleştirilerin odağı haline gelmişti.

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