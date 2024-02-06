Altay için sakatlık şoku

1'inci Lig'de Göztepe'ye 4-0'lık yenilgiyle üst üste 3'üncü mağlubiyetini tadan ve küme düşme hattında kalan Altay'da genç kaleci Mustafa Çalışkan'ın sakatlanması moral bozucu oldu.
Derbide ilk 11'de başlayıp kasığındaki ağrıları yüzünden ikinci yarıda yerini altyapıdan gelen Ulaş'a devreden 19 yaşındaki kalecinin bu hafta iç sahada Erzurumspor FK ile yapılacak maçta oynayıp oynamayacağı netleşmedi.
Sağlık ekibi Mustafa'nın MR sonucuna göre teknik ekibe bilgi verecek.
Mustafa'nın oynayamaması halinde kaleye 18 yaşındaki Ulaş geçecek.
Siyah-beyazlılarda ara transferde kaleciler Ozan ve Eren takımdan ayrılmıştı.
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