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Flaş... Flaş... Ali Babacan ortak adayın ne zaman duyurulacağını açıkladı

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, altılı masanın cumhurbaşkanı adayının açıklanacağı tarih ile ilgili net konuştu.

Haber Giriş: 8 Ekim 2022 Cumartesi - 15:26
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Ali Babacan ortak adayın ne zaman duyurulacağını açıkladı

Flaş... Flaş... Ali Babacan ortak adayın ne zaman duyurulacağını açıkladı
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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, bir otelde düzenlenen basın buluşmasında, partisinin miting ve açık hava toplantılarıyla milletle buluşmaya devam ettiğini söyledi.

SÖYLEM BİRLİĞİ KOMİSYONU KURULDU
Türkiye'yi kucaklayacak politikalarla ilgili eylem planları açıkladıklarını anlatan Babacan, "Politika alanlarında söylem birliğini sağlayacak çalışmayla ilgili komisyon kurduk. Bu arkadaşlarımız tecrübeli, 6 partiden 6 temsilcinin yer aldığı bir ekip. Arkadaşlarımız şu anda yaklaşık 35 başlık altında söylem ve politika birliği oluşturmak için çalışmaya başladı. İlk toplantılarını bugün Ankara'da DEVA Partisi Genel Merkezi'nde yapıyorlar." diye konuştu.

"ORTAK ADAYI KAMUOYUNA AÇIKLAYACAĞIZ"
Babacan, bir gazetecinin altılı masanın cumhurbaşkanı adayını ne zaman açıklanacağını sorması üzerine, "Seçim takvimi biraz yaklaşsın, seçimle ilgili tarih önümüze çıksın, bu noktada ortak adayla ilgili kararı verip kamuoyuna açıklayacağız. Bugüne kadar biz, 6 genel başkanının oturduğu masada hiçbir ismi, 'Bu isim olabilir veya olmaz' diye bir diyaloğa bile girmedik. Bu konuyu sürecin sonuna doğru ele alacağımızla ilgili mutabakatımız var. Bu mutabakatı da geçen hafta yaptığımız toplantıda teyit ettik." yanıtını verdi.

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Celus bozkurt
8.10.2022 16:27
Zaten ortak aday açıklaması sana mı kalmış Ali tontonşko sana kaksa kalsa kıytırıktan dokunmak kalır şımdiye kadar beklemişler aday açıklamasını da sana yedrmzler sen de haddini çapını bliesin!  
 
Abbas
8.10.2022 16:14
6 liderde görev alacak, yoksa ülkenin işlerini tek başına kimse çözemez, bu mümkün olsa Tayyip bey yapardı, CB nın görevi işleri organize etmek, bunu yapacak liderde Kılıçdaroğlu  
 
VİYONSUZ
8.10.2022 15:57
Bu saaten sonra KILIÇDAROĞLU ile yola çıkılmaz.  
 
TÜM YORUMLAR (6)
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