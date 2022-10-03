3 Ekim 2022 Pazartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 22°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Siyaset
  • >
  • İşte kulislerden sızan bilgi. Altılı masada Cumhurbaşkanı adayı için yeni kriter belirlendi

İşte kulislerden sızan bilgi. Altılı masada Cumhurbaşkanı adayı için yeni kriter belirlendi

Altılı Masa’nın cumhurbaşkanı adayına dair yeni detaylar ortaya çıktı. İddiaya göre yeni kriter gündemde…

Haber Giriş: 3 Ekim 2022 Pazartesi - 08:37
Takip Et

Altılı masada Cumhurbaşkanı adayı için yeni kriter belirlendi. İşte kulislerden sızan bilgi

İşte kulislerden sızan bilgi. Altılı masada Cumhurbaşkanı adayı için yeni kriter belirlendi
+
Aa
-

Altılı Masa’da cumhurbaşkanı adayının ismi değil 'kriterleri' konuşuluyor. Cumhurbaşkanı adayının “kazanacak aday” olmasının yanı sıra geçiş sürecinde ortak yönetimin gereğine dikkat çekilerek “uyumlu” bir aday olmasının da bir o kadar önemli olduğuna vurgu yapılıyor.

Gazete Duvar'ın ‘Duvar Arkası’ bölümünde şu ifadelere yer verildi:

“Aslında bu kriterler, “uzlaşmacı, özgürlükçü, demokratik değerleri içselleştirmiş, milletimizin tamamını kucaklayan, siyasi ahlak ilkelerini benimseyen, liyakat sahibi bir aday” olarak duyurulmuştu. Bir başka açıklamada ise bunlara, “Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanı, Güçlendirilmiş Parlamenter sistemden yana olan, demokrasi aşıklarının adayı olacak” ifadesi eklendi. Ancak yazılı metinlere yansıyan bu ifadelerin yanı sıra liderlerin açıklamalarına yansıyan başka kriterler de var.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener başta olmak üzere birçok lidere göre kriter, “Kazanacak aday” olarak ifade ediyor.

 Ama Altılı Masa kurmaylarına göre bu da yeterli değil. Çünkü seçimi kazanmış bir Cumhurbaşkanının süreci nasıl yöneteceği de büyük önem taşıyor. Bu nedenle Cumhurbaşkanı adayının “kazanacak aday” olmasının yanı sıra geçiş sürecinde ortak yönetimin gereğine dikkat çekilerek “uyumlu” bir aday olmasının da bir o kadar önemli olduğuna vurgu yapılıyor.

Bugün başlayan ve önümüzdeki aylarda devam edecek Altılı Masa görünen o ki bu kriterleri değerlendirmeye devam edecek. Adayın ismi aralık, ocak ayından önce belli olmayacak.”
 

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

Vatandaş Rıza
3.10.2022 08:53
Şamil Tayyar dikkat çekmeye çalışan çocuklar gibi. Onunla çok güzel zıldır zıp oynanır.  
 
Tahsin Er
3.10.2022 08:45
Umarım Ekmeleddin gibi birini CB. adayı yapmazlar.  
 
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿TÜSEDAD Başkanı tarih verip uyardı: Süt ve ete büyük zam kapıda
1
﻿TÜSEDAD Başkanı tarih verip uyardı: Süt ve ete büyük zam kapıda
﻿TÜSEDAD Başkanı tarih verip uyardı: Süt ve ete büyük zam kapıda
﻿İstanbul'da yağmur aniden bastırdı. Meteoroloji uyarmıştı
2
﻿İstanbul'da yağmur aniden bastırdı. Meteoroloji uyarmıştı
﻿İstanbul'da yağmur aniden bastırdı. Meteoroloji uyarmıştı
﻿Nihat Kahveci'den Valerien Ismael'e şok sözler: Sonun hiç iyi değil
3
﻿Nihat Kahveci'den Valerien Ismael'e şok sözler: Sonun hiç iyi değil
﻿Nihat Kahveci'den Valerien Ismael'e şok sözler: Sonun hiç iyi değil
﻿AKP yöneticisi Şamil Tayyar Bakan Nebati'nin metin yazarıyla ilgili tweetini sildi
4
﻿AKP yöneticisi Şamil Tayyar Bakan Nebati'nin metin yazarıyla ilgili tweetini sildi
﻿AKP yöneticisi Şamil Tayyar Bakan Nebati'nin metin yazarıyla ilgili tweetini sildi
﻿AKP'li belediyeden babadan oğula geçen ihale. Aldıkları ihalelerin toplamı 435 milyonu geçti
5
﻿AKP'li belediyeden babadan oğula geçen ihale. Aldıkları ihalelerin toplamı 435 milyonu geçti
﻿AKP'li belediyeden babadan oğula geçen ihale. Aldıkları ihalelerin toplamı 435 milyonu geçti
﻿İşte yalansız ve çıkarsız gerçek sevgi. Bir köpek ve çocuğun birbirlerine olan sevgilisi izleyenleri duygulandırdı
6
﻿İşte yalansız ve çıkarsız gerçek sevgi. Bir köpek ve çocuğun birbirlerine olan sevgilisi izleyenleri duygulandırdı
﻿İşte yalansız ve çıkarsız gerçek sevgi. Bir köpek ve çocuğun birbirlerine olan sevgilisi izleyenleri duygulandırdı
﻿Yanan zeytinlikte tespit edildi. Değeri tam tamına 50 milyon dolar. Her şerde bir hayır vardır sözü gerçek oldu
7
﻿Yanan zeytinlikte tespit edildi. Değeri tam tamına 50 milyon dolar. Her şerde bir hayır vardır sözü gerçek oldu
﻿Yanan zeytinlikte tespit edildi. Değeri tam tamına 50 milyon dolar. Her şerde bir hayır vardır sözü gerçek oldu
﻿Mersin Üniversitesi akademik personel alacak
﻿Mersin Üniversitesi akademik personel alacak
﻿Mersin Üniversitesi akademik personel alacak
﻿19 yaşındaki genç talaş makinesine düştü
﻿19 yaşındaki genç talaş makinesine düştü
﻿19 yaşındaki genç talaş makinesine düştü
﻿Korkunç gece. Yengesini öldürüp intihar etti 
﻿Korkunç gece. Yengesini öldürüp intihar etti 
﻿Korkunç gece. Yengesini öldürüp intihar etti 
﻿Erzincan'da midibüs devrildi. 21 yaralı
﻿Erzincan'da midibüs devrildi. 21 yaralı
﻿Erzincan'da midibüs devrildi. 21 yaralı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.