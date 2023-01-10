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  • Mehmet Barlas'tan sürpriz yazı. DEVA Parti'sinin son anda kiminle ittifak yapacağını yazdı

Mehmet Barlas'tan sürpriz yazı. DEVA Parti'sinin son anda kiminle ittifak yapacağını yazdı

Sabah gazetesinin başyazarı Mehmet Barlas, HDP ile "Türklüğü anayasadan çıkaracağız" diyen DEVA Parti'nin seçimlerde ittifak yapacağını öne sürdü.

Haber Giriş: 10 Ocak 2023 Salı - 08:41
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Mehmet Barlas DEVA Parti'sinin son anda kiminle ittifak yapacağını yazdı

Mehmet Barlas'tan sürpriz yazı. DEVA Parti'sinin son anda kiminle ittifak yapacağını yazdı
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Sabah gazetesinin başyazarı Mehmet Barlas, HDP ile DEVA Partisi’nin seçimlerde ittifak yapacağını öne sürerek “Bu yöntemle daha fazla milletvekili çıkaracaklarını ve seçimlerin ikinci tura taşınmasına katkı sağlayacaklarını düşünüyorlar” dedi.

Mehmet Barlas’ın bugünkü köşe yazısının ilgili kısmı şöyle:

HDP Eş Başkanı Pervin Buldan, "HDP kendi adayıyla seçime girecek. Yakında adayımızı açıklayacağız" dedi.

Ardından DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Milletvekili sayısında anlaşamazsak DEVA Partisi olarak seçime katılırız" şeklinde konuştu.

Peki bu iki partinin benzer açıklamaları ne anlama geliyor? Bildiğiniz gibi son dönemde HDP ile DEVA Partisi sahada birlikte çalışıyor. Doğru düzgün bir teşkilatı bulunmayan DEVA Partisi'ne sahada HDP'liler destek veriyor. Yani tabanda bir HDP-DEVA ittifakı görülüyor.

Tabandaki bu ittifak, aslında seçimlere HDP ile DEVA'nın birlikte katılacağının habercisi. Bu yöntemle daha fazla milletvekili çıkaracaklarını ve seçimlerin ikinci tura taşınmasına katkı sağlayacaklarını düşünüyorlar. Siyasi kulislerde konuşulan da bu. "İnsanlar plan yaparken kader gülermiş" der büyükler.

Eğer bu plan tutmazsa ve Erdoğan ilk turda yeniden kazanırsa ne olur peki? Cevabı çok açık. 6'lı masa ve bu ittifakın gizli ortakları HDP, FETÖ ve PKK'nın topu birden bir daha adı anılmamak üzere tarihe gömülür. Bu kaçınılmaz sonu gördükleri için her türlü kirli ittifaka, ayak oyunlarına başvurmaktan, PKK ve FETÖ gibi terör örgütlerine göz kırpmaktan çekinmiyorlar.

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adem
10.01.2023 08:57
altılı masaya yazmadığı ortak bırakmamış, aynı delikanlılığı öcalan katili trt'ye çıkarıldığında neden gösteremedi acaba veya yandaşlığını yaptıkları,Türk diye bir şey yok dediklerinde....  
 
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