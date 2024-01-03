Altın satışında yeni dönem. Kuyumcular artık gram altını böyle alıp satacak

Kaynak: Haber Merkezi
Altın satışında yeni dönem. Kuyumcular artık gram altını böyle alıp satacak
Kuyumcular her gün kendilerine sahne altınla gelip "bozdurmak istiyoruz" cümlesini duymaktan bıktı. Altın alım-satımında yeni dönem başladığı belirtildi. Elinde altın tuttanlar ve yeniden altın almak isteyenler için artık bu uygulamaya geçilecek.

Birikimini altında tutmak isteyenlerin ilk tercihlerinden biri de gram altın oluyor.

Gram altınını alıp kenara koyanların belki de 'var' diyerek güvendikleri altınları bir anda sahte çıkmasıyla pul oluyor.

Sahte altın satışlarını engellemek amacıyla yeni bir sisteme geçileceğini ve artık bu sistemin zorunlu hale geleceği duyuruldu. Konya'da yaşanan sahte altın olaylarından sonra kuyumcular önlem alma kararı aldı.

DARPHANE TARAFINDAN ÖZEL OLARAK AMBALAJLANAN ALTINLARI ALIP SATACAKLAR

Kuyumcuların yeni sisteme geçilmesiyle birlikte Darphane tarafından özel olarak ambalajlanan gram altınların satışında zorunlu hale geleceği duyuruldu.

Söz konu yeni düzenleme ile birlikte, ambalajdaki gram altının saflık derecesi, üretici bilgileri, üretim yeri, üretim tarihi, ağırlığı ve benzersiz bir seri numarasını içeren bir etiket altının özellikleri olarak yer alacak.

Bu sisteme geçilmesiyle birlikte gram altınlar ambalajlı ve sertifikalı bir şekilde satılacak ve her gram altının kendine özel bir kodu olacak. Gram altınlara verilecek bu özel kod uygulamasının sadece altın için değil diğer kıymetli madenler için de geçerli olacağı bildirildi.

104213.jpg

GERÇEK ALTIN VE SAHTE ALTIN NASIL ANLAŞILIR?

Sahte altın genellikle daha hafif ve daha az değerli metallerden üretilirler. Dolayısıyla gerçek altının ağırlığından daha hafif olur.

Gerçek altının yüksek yoğunluğu, onun sahtesinden ayırt edilmesinde önemli bir etkendir.

Sahte altının yüzeyinde bazen renk değişiklikleri, lekelenmeler veya soyulmalar olur, bu da onun kalitesizliğini ortaya koyar.

Hem ağırlığını hem de yüzey kalitesini kontrol edilerek altının gerçek olup olmadığı anlaşılabilir.

Altını satın alırken güvenilen yerlerden alışveriş yapmak gerekir. Bu yolla sahtelik riski azaltılmış olunur.

dugunlerdeki-sahte-altin-oyunu-1556353546.jpg

İlgili Haberler
Kuyumcuların büyük sırrı ifşa oldu '2024’te gram altının kaç para olacağı ortaya çıktı
Gram altın güne yükselişle başladı
Gram altını olanların başından aşağı kaynar sular döküldü 'Kuyumcu tek tek tarttı herkes şoke oldu
Gram altında ağırlık oyunu ortaya çıktı. Kuyumcu açıkladı
Son Haberler
Yarın zam gelecek dedi tezgahındaki sigarayı satmadı. Aynı 12 Eylül öncesi gibi stoktan haram para yolları Gündem
Yarın zam gelecek dedi tezgahındaki sigarayı satmadı. Aynı 12 Eylül öncesi gibi stoktan haram para yolları
Kahve telvesi neye iyi gelir Sağlık
Kahve telvesi neye iyi gelir
Beyrut saldırısında 7 ölü Dünya
Beyrut saldırısında 7 ölü
Yeniçağ Gazetesi'nin 1. sayfası Gündem
Yeniçağ Gazetesi'nin 1. sayfası
Selam Otunun bilinmeyenleri Şifalı Bitkiler
Selam Otunun bilinmeyenleri
Sarımsaklı yoğurt ishal yapar mı? Şifalı Bitkiler
Sarımsaklı yoğurt ishal yapar mı?
G.Saraylı Sedat Doğan 'Dost değiller' dedi Güneri Civaoğlu ilk Suudi kralının İstanbul'da başının neden kesildiğini açıkladı Spor
G.Saraylı Sedat Doğan 'Dost değiller' dedi Güneri Civaoğlu ilk Suudi kralının İstanbul'da başının neden kesildiğini açıkladı