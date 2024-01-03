Altın satışında yeni dönem. Kuyumcular artık gram altını böyle alıp satacak

Birikimini altında tutmak isteyenlerin ilk tercihlerinden biri de gram altın oluyor.

Gram altınını alıp kenara koyanların belki de 'var' diyerek güvendikleri altınları bir anda sahte çıkmasıyla pul oluyor.

Sahte altın satışlarını engellemek amacıyla yeni bir sisteme geçileceğini ve artık bu sistemin zorunlu hale geleceği duyuruldu. Konya'da yaşanan sahte altın olaylarından sonra kuyumcular önlem alma kararı aldı.

DARPHANE TARAFINDAN ÖZEL OLARAK AMBALAJLANAN ALTINLARI ALIP SATACAKLAR

Kuyumcuların yeni sisteme geçilmesiyle birlikte Darphane tarafından özel olarak ambalajlanan gram altınların satışında zorunlu hale geleceği duyuruldu.

Söz konu yeni düzenleme ile birlikte, ambalajdaki gram altının saflık derecesi, üretici bilgileri, üretim yeri, üretim tarihi, ağırlığı ve benzersiz bir seri numarasını içeren bir etiket altının özellikleri olarak yer alacak.

Bu sisteme geçilmesiyle birlikte gram altınlar ambalajlı ve sertifikalı bir şekilde satılacak ve her gram altının kendine özel bir kodu olacak. Gram altınlara verilecek bu özel kod uygulamasının sadece altın için değil diğer kıymetli madenler için de geçerli olacağı bildirildi.

GERÇEK ALTIN VE SAHTE ALTIN NASIL ANLAŞILIR?

Sahte altın genellikle daha hafif ve daha az değerli metallerden üretilirler. Dolayısıyla gerçek altının ağırlığından daha hafif olur.

Gerçek altının yüksek yoğunluğu, onun sahtesinden ayırt edilmesinde önemli bir etkendir.

Sahte altının yüzeyinde bazen renk değişiklikleri, lekelenmeler veya soyulmalar olur, bu da onun kalitesizliğini ortaya koyar.

Hem ağırlığını hem de yüzey kalitesini kontrol edilerek altının gerçek olup olmadığı anlaşılabilir.

Altını satın alırken güvenilen yerlerden alışveriş yapmak gerekir. Bu yolla sahtelik riski azaltılmış olunur.