Maden faciasında yeni gelişme! Tüm teknik cihazlar toplandı

Alınan bilgiye göre, patlama sonrası Bartın Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmada, 6 cumhuriyet savcısı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından 4 müfettiş görev alıyor.

Bu kapsamda Bartın Emniyet Müdürlüğünce uzman personelden özel ekip oluşturuldu.

Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı, Amasra Cumhuriyet Savcılığı ile ilgili hakimliğin aldığı karar doğrultusunda, özel ekip tarafından arama ve el koyma işlemleri yürütülüyor.

Olayın yaşandığı alan ve güvenlik sistemlerinin de yer aldığı tüm teknik cihazlara ekipler tarafından el konuldu.