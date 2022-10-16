Gazeteci Burak Ersemiz Amasra'da madencilerin soyunma odasına girdi. İşte şehit madencilerden geriye kalanlar

14 Ekim günü Türkiye bir kez daha madencilerden gelen acı haberle yıkıldı. Bartın’ın Amasra ilçesinde bulunan Türkiye Taşkömürü Kurumu’na bağlı maden ocağında meydana gelen patlamada 41 maden işçisi yaşamını yitirirken 11 işçi de yaralandı. Yaşanan patlamada 58 işçi ise sağ olarak kurtarıldı.

tv100 muhabiri Burak Ersemiz, Bartın’da yaşanan maden patlamasında şehit olan maden işçilerinin de kullandığı soyunma odasına girdi.

Burak Ersemiz videoda yıllar önce Soma’da çektiği görüntülerin hemen hemen aynılarını çektiğini belirterek madencilerin giydiği kıyafetlerin, botların, baretlerin görüntülerini paylaştı.

Madencilerin sivil kıyafetlerle geldikleri ve maden sahasına girmeden önce üstlerini değişip giyindikleri, duş aldıkları ortamları kişisel Youtube hesabından paylaşan Ersemiz, maden işçilerinin hangi koşullarda çalıştığını ilk elden tüm Türkiye ile paylaştı.

“YORUMU DA SİZE BIRAKIYORUM”

"İhmal deniliyor ama umarım sorumlular çıkar ve cezalarını çeker" diyen Ersemez, “Türkiye’yi cumhuriyetin başından beri ayakta tutan o işçi kardeşlerimiz normal sosyal alanları da bu, yorumu da size bırakıyorum diyerek” duruma tepkisini dile getirdi.

ŞEHİT MADENCİNİN DOLABI

Madencilerin soyunma odasında dolaplarının olduğu kısma da giren Ersemiz, dolapların arasında dolaşırken yaşanan patlama sırasında yaşamını yitiren madenci İbrahim Köse’nin de dolabına denk geldi.

Patlamada şehit olan madenci İbrahim Köse’nin dolabını gösteren gazeteci Ersemiz, madenci Köse’nin dolabının içindeki eşyaların görüntülerini paylaştı.

Ersemiz’in paylaştığı videoda da görüldüğü üzere patlamada yaşamını yitiren İbrahim Köse’nin dolabında ondan geriye kalan bir paket sigara, çakmak, kişisel eşyaları ve madene girmeden önce üzerinde olan kıyafetleri vardı...