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  • Karabük'te tribünde korku dolu anlar. Güvenlik teli koptu taraftarlar metrelerce yüksekten aşağı düştü

Karabük'te tribünde korku dolu anlar. Güvenlik teli koptu taraftarlar metrelerce yüksekten aşağı düştü

Karabük'taki BAL ligi'ndeki maç sonrası korku dolu anlar yaşandı.

Haber Giriş: 14 Kasım 2022 Pazartesi - 16:44
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Amatör maçta büyük felaketten dönüldü. Necmettin Şeyhoğlu Stadı'nda taraftarlar tribünden metrelerce yüksekten aşağı düştü. Yaralılar var

Karabük'te tribünde korku dolu anlar. Güvenlik teli koptu taraftarlar metrelerce yüksekten aşağı düştü
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Karabük'te Bölgesel Amatör Ligi (BAL) maçının ardından futbolcularla galibiyeti kutlarken tribün güvenlik filesinin kopması sonucu sahaya düşen 6 taraftar yaralandı.

Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadı'nda 5. Grup'taki 7. hafta maçında 1926 Polatlı Belediyespor'u ağırlayan Karabük İdman Yurdu, 53. dakikada Cenk Cengiz'in attığı golle müsabakayı 1-0 kazandı.

Maç sonunda futbolcular, galibiyeti taraftarıyla kutlamak için kale arkası tribününe gitti. Burada oyuncularla kutlama yapan bazı taraftarların üzerine çıktığı tribün güvenlik filesi koptu.

Yaklaşık 3 metre yükseklikten sahaya düşen taraftarlardan 6'sı yaralandı.

Futbolcuların ve teknik heyetin yardım ettiği yaralı taraftarlar, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Taraftarların düşme anı, cep telefonuyla görüntülendi.

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