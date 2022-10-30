Şenol Güneş İnönü'de tribünlere 3'lü çektirdi

5-2'lik Ümraniye maçı sonrasında tribünleri sevgisine kayıtsız kalmayan deneyimli çalıştırıcı Siyah - Beyazlı taraftarlara 3'lü çektirdi.

Şenol Güneş maç sonrası taraftarın ilgisi üzerine, “Hiçbir parayla bu sevgiyi ve saygıyı satın alamazsınız. Bu tarafta bir korkum vardı, gelsem mi gelmesem mi diye düşündüm, bu itibarı kaybetmek istemiyordum. İlk defa korktum. O yüzden başarılı olmak zorundayız.

Aş hevesin geçene kadar, sevda nefesin bitene kadar devam eder. Trabzonspor’u da çok seviyorum, Beşiktaş’ı da çok seviyorum. Bir gönülde 2 sevda olmaz diyorlar, profesyonellikle cehaletin farkını bilmeyenler bunu böyle değerlendirirler” ifadelerini kullandı.