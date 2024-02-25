AMB üyesinden faiz mesajı

Kaynak: Bloomberght
AMB üyesinden faiz mesajı
Avrupa Merkez Bankası Yönetim Konseyi Üyesi ve Bundesbank Başkanı Joachim Nagel diğer Merkez Bankalarını takip ederek değil, verileri izleyerek karar vereceklerini belirtti.

Nagel yılın ikinci çeyreğindeki kritik verileri görmeden bankanın erken indirim yapmaması gerektiğini belirtti.

Yetkili, erken faiz indiriminin enflasyon hedefinin tutturulmamasına sebep olabileceğini ve faizlerin yeniden artması gerekebileceğine dikkat çekti.

Nagel çekirdek enflasyonun önümüzdeki aylarda yüzde 2’lik hedefin üzerinde seyredebileceğini vurguladı.

Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde faiz indirmine ilişkin Fed’den önce hareket edip edemeyeceği sorulduğunda, kurumunun bağımsızlığını dile getirmişti.

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