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Amerika'da enflasyon rakamları açıklandı. Piyasalar nefesini tutmuş bu açıklamayı bekliyordu

Uluslararası piyasaların merakla beklediği Amerikan enflasyon rakamları açıklandı. Enflasyon beklentileri aştı. Yıllık enflasyon yüzde 8,2 oldu.

Haber Giriş: 13 Ekim 2022 Perşembe - 15:36
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Amerika'da enflasyon rakamları açıklandı

Amerika'da enflasyon rakamları açıklandı. Piyasalar nefesini tutmuş bu açıklamayı bekliyordu
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Eylül ayı ABD enflasyon oranları açıklandı. Enflasyon beklentileri aştı. Yıllık enflasyon yüzde 8,2 oldu .

ABD'de enflasyon Ağustos'ta yıllık yüzde 8,5'ten yüzde 8,3'e gerileyerek beklentilerin üzerine çıkmıştı.

ABD Başkanı Biden konuyla ilgili yaptığı açıklamalarda 'mücadele zaman alacak' demişti.

ABD enflasyonu aylık yüzde 0,4 olurken, yıllık yüzde 8,2 oldu. Beklenti aylık yüzde 0,2 artışla yıllık enflasyonun yüzde 8,1 olması yönündeydi.

ENFLASYON VERİSİ FED’İ NASIL ETKİLER?

Enflasyon oranı Fed’in yüzde 2 orta vade hedefinin çok üzerinde. Dün açıklanan toplantı tutanaklarında geri kalmanın bedelinin hızlı gitmekten daha ağır olacağına vurgu yapıldı. Ancak faiz artışlarının bir yerden sonra da azaltılması gerektiği noktasında da fikir birliği var.

Ekonomistler enflasyonda yüzde 8 seviyelerinin korunması ve istihdam sektöründe henüz faiz artışlarına alan olduğunun düşünülmesinin, Fed’e 75 puan için açık kapı bıraktığını dile getirdi. Beklentiler ise, Kasım’daki 75 baz puanlık faiz artışının ardından Aralık’ta da 50 baz puanlık faiz artışı yapılarak yılın tamamlanması yönünde.

DOLARDA SON DURUM

Olumlu istihdam verisiyle yükselişe geçen dolar endeksi, enflasyon öncesi 113 üzerinde işlem görüyor. Yurt içinde ise dolar/TL kuru yükselişini devam ettiriyor. Dün 18,56’dan kapanıl yapan kur bu sabah 18,58 seviyelerinden güne başlamıştı. Veri öncesi 18,60 sınırına kadar yükselen kur şu sıralar 18,59 TL’den değerleniyor.

ALTIN FİYATLARINDAKİ SON DURUM

Üst üste beş işlem günü düşüş eğiliminde hareket eden altının ons fiyatı, sabahın ilk saatlerinde 1670 dolardan işlem görürken, veri öncesi 1684 liraya kadar yükseldi. Altının gram fiyatı ise yükselişle başlamasının ardından 998 – 1005 lira aralığında hareket ediyordu. Veri sonrası altının gram fiyatı 1001 liradan değerleniyor.

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Parafösör
13.10.2022 16:41
Ama ABD yinede bizi Kıskanıyor Çünkü bizde % 220 Çatlayın Pis Joni ler  
 
Insan
13.10.2022 15:52
Bizene  
 
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