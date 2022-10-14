Sürekli içeriden bilgi alan Reuters Merkez Bankası'nın faiz kararını önceden açıkladı

MB, ağustos ve ekimde piyasa beklentisinin aksine yüzde 80’i aşan enflasyon ve devam eden küresel sıkılaşma döngüsüne rağmen politika faizini yüzde 12’ye çekmişti. Bunun ardından dolar/TL kuru aralık 2021’de gördüğü tarihi zirveyi aşmıştı.



MB Para Politikası Kurulu (PPK) faiz kararını 20 Ekim’de açıklayacak. Diken'de yer alan haberde, Reuters anketine katılan 20 ekonomistin 13’ü MB’nin bu ay politika faizini 100 baz puan indirmesini bekliyor. Ankete katılan bir kurum haftalık repo faizinin 50 baz puan indirilerek yüzde 11.50’ye çekileceğini tahmin ederken altı kurumsa sabit bırakılacağını öngördü.



Seçime dikkat çekildi

Türkiye’nin son para politikası kararlarının geleneksel ekonomi ilkelerine bağlı olmadığını belirten Credit Suisse, bir araştırma notunda ekonomi yönetiminin bu sürdürülebilir olmayan politika duruşunu devam ettireceğini öngördüklerini belirtti: “Geleneksel politika hareketine doğru dönüşün zamanlaması bize göre siyasi hususlara dayalı, özellikle de 2023 ortasına kadar yapılacak olan parlamento ve cumhurbaşkanlığı seçimlerine.”



Anketteki medyana göre MB’nin 2023 yılının ikinci çeyreğinden itibaren faiz artışlarının başlaması bekleniyor. Haftalık repo faizini 2023 ikinci yarısından itibaren yüzde 17-yüzde 18 seviyesine yükseltmesi bekleniyor. En yüksek tahmine göre 2023’ün ikinci yarısında politika faizi yüzde 40 seviyesine kadar yükselebilir.



Önümüzdeki yıl ikinci çeyrek aynı zamanda cumhurbaşkanlığı seçimlerinin yapılacağı tarih. Muhalefet ekonomide daha alışılmış politikaları benimserken iktidarsa düşük faiz ile cari açık odaklı alışılagelmedik bir politika izliyor.



Yıllık enflasyonda baz etkisi

Reuters anketinde enerji, ulaştırmayla gıda ve konut kalemleri öncülüğünde yüzde 83 ile son 24 yılın zirvesine ulaşan Tüketici Fiyat Endeksi’nde (TÜFE) yıllık bazda düşüşün aralıkta başlaması bekleniyor. Anketin medyanına göre enflasyonun yıl sonunda yüzde 72.5 seviyesine düşmesi, 2023 sonundaysa ancak yüzde 40.5 seviyesine gerilemesi öngörülüyor.



Reuters’ın toplam 23 katılımcıyla 10-14 Ekim’de düzenlediği anketteki medyan tahminlere göre enflasyonda zirve noktaya son çeyrekte ulaşılmış olacak. Genel beklenti zirvenin yüzde 90 ya da sınırlı altında kasımda görülmesi.

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