Bakan Nebati'nin mağazasındaki fiyatlar dudak uçuklatıyor. TÜİK'in sakladığı gerçek enflasyon Nebati'nin mağazasında görüldü

Türkiye’deki yüksek enflasyon her geçen gün vatandaşın belini bükmeye devam ediyor.

Vatandaş 300 TL’ye çocukları için bile mont alamazken bu fiyatları düşürme görevi olan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin aile şirketindeki mont fiyatları binlerce lirayı buluyor.

B&G Store isimli mağazada çocuk montları 1250- 4000 TL arası değişirken, erkek çocuk montları ise 750- 3580 TL arası fiyatları buluyor.

Nebati’nin mağazasındaki mont fiyatlarına bakınca asgari ücretle geçinen bir ailenin buradan bir mont alması ise imkansız olduğu görülüyor.