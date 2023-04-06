Çağla Şıkel ayakkabının fiyatını görünce şoke oldu! Sadece fotoğrafını çekebildi

Sunucu ve manken Çağla Şıkel, önceki gün oğlu Kuzey ile birlikte Akmerkez’de alışveriş turundaydı. Özel koleksiyon ayakkabıların satıldığı mağazada objektiflere yansıyan ünlü manken, ayakkabıların fotoğrafını çekmeyi ihmal etmedi.

"BEĞENDİĞİMİZ AYAKKABININ FİYATI 200 BİN TL"

Mağazadan eli boş ayrılan Çağla Şıkel, “Beğendiğimiz ayakkabının fiyatı 200 bin TL. Bu fiyatı bir ayakkabı için vermem. Ben de fotoğrafını çekerek Amerika’daki arkadaşıma attım. Eğer orada uygun fiyata bulursam alırım” dedi.