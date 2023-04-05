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Çağla Şıkel 1000. bölümü kutladı

Sağlıktan sanata, modadan ev hayatına, iyi yaşama dair tüm konuların ele alındığı ve gündüz kuşağının programlarından “Çağla ile Yeni Bir Gün” 1000. bölümünü kutladı.

Haber Giriş: 5 Nisan 2023 Çarşamba - 17:41
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'Çağla ile Yeni Bir Gün'den 1000. bölüm kutlaması

Çağla Şıkel 1000. bölümü kutladı
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Program sonunda ekibiyle beraber 1000. bölüm pastasını kesen Çağla Şıkel, programın başarısını ve mutluluğunu şu sözlerle dile getirdi:

“1000. bölüm dile kolay... Bu stüdyoya girdiğim ilk günü hatırlıyorum ve hala aynı heyecanı yaşıyorum. Bu başarının arkasında emeği geçen tüm ekibe teşekkür ediyorum. İlk günden beri bizi hiçbir zaman yalnız bırakmayan izleyicilerimize de ayrıca teşekkürlerimizi sunuyorum.”

Provizyon Medya’nın yapımcılığını üstlendiği “Çağla ile Yeni Bir Gün”, hafta içi her gün canlı yayınla 10.45’te FOX’ta.
 

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