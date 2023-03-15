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Çağla Şıkel'in mutluluktan yüzünde güller açıyor

Gün geçmiyor ki Çağla Şıkel ile sevgilisi Nail Gönenli'nin yeni bir fotoğrafı çekilmesin. Görenler "Çağla, çok mutlu" diyor

Haber Giriş: 15 Mart 2023 Çarşamba - 11:50
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Çağla Şıkel, Nail Gönenli ile yaşadığı aşk yüzünden şu sıralar çok mutlu

Çağla Şıkel'in mutluluktan yüzünde güller açıyor
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Çağla Şıkel, Emre Altuğ'dan boşandıktan sonra 8 yıllık yalnızlığına geçtiğimiz haftalarda son vermiş, Nail Gönenli ile aşk yaşamaya başlamıştı.Görünen o ki Şıkel, 8 yıllık yalnızlığının acısını Gönenli ile mümkün olduğunca birlikte vakit geçirerek çıkarıyor.

Çağla Şıkel ile Nail Gönenli, Emirgan'daki bir mekânda yemek yerken kendilerine bir süre sonra oyucu Burak Yamantürk ile işletmeci Umut Evirgen katıldı.
Cam kenarında oturan grubun neşeli halleri yoldan gelip geçenlerin ilgi odağı oldu. Görenler, "Çağla, çok mutlu" yorumunu yaptı.

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