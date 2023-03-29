Çağla Şıkel 'sevgili sözleşmesi' iddialarına cevap verdi

Manken ve sunucu Çağla Şıkel, çocuklarının babası Emre Altuğ'dan boşandıktan sonra uzun süre aşka kapılarını kapatmıştı. Son günlerde Avukat Nail Gönenli sıkça görüntülenen Çağla Şıkel, son olarak avukat sevgilisi ile Etiler’deydi.

Neşesinin yerinde olduğu gözlenen 44 yaşındaki Şıkell, eski eşi ve çocuklarının babası Emre Altuğ ile boşanırken 'Sevgili ile görüntü vermeme' sözleşmesi imzaladıkları yönünde magazin basınına yansıyan iddiaya açıklık getirdi.

Çocuklarının babası Emre Altuğ ile aralarında boşanma protokolü olduğu iddialarıyla alakalı konuşan Şıkel, “Böyle bir şey olmadı. Şehir efsanesi ötesi” dedi.

Baş başa yemek yiyen çift, geldikleri gibi mekândan aynı araç ile ayrıldı.

