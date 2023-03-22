22 Mart 2023 Çarşamba
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Magazin
  • >
  • Çağla Şıkel'den duygusal satırlar. Uzaklardan izlemeye devam edeceğim

Çağla Şıkel'den duygusal satırlar. Uzaklardan izlemeye devam edeceğim

İki çocuk annesi Çağla Şıkel, sosyal medya hesabından çocuklarının büyüme sürecine dair hislerini duygusal satırlarla paylaştı.

Haber Giriş: 22 Mart 2023 Çarşamba - 00:13
Takip Et

Eski manken Çağla Şıkelden çocuklarına dair duygusal paylaşım

Çağla Şıkel'den duygusal satırlar. Uzaklardan izlemeye devam edeceğim
+
Aa
-

Şarkıcı Emre Altuğ ile olan evliliğinden Kuzey ve Uzay adında iki erkek çocuk sahibi olan Çağla Şıkel'in adı şimdilerde avukat Nail Gönenli'yle birlikte anılıyor.

Bir süredir samimi kareleri magazin sayfalarını süsleyen ikiliden Çağla Şıkel her ne kadar yeni bir aşka yelken açmış olsa da sosyal medya hesabından çocukları ve iş hayatına dair paylaşımlarda bulunmayı tercih ediyor.

Şıkel son olarak çocuklarının ne kadar büyüdüğü hakkında bir paylaşıma imza attı. Büyük oğlu Kuzey üzerinden duygusal bir paylaşıma imza atan Çağla Şıkel şunları yazdı:


"Anaokul, ilkokul, ortaokul şimdi liseye geçiyor biri... Allahım ne geldim gittim, ne oyunlar oynadık ne yağmurlarda ıslandık burada. 

Bir sürü yavruyla da onca anı biriktirmişim tadını çıkarmışım ne büyük şans! 

Şimdilerde okula geldim istemiyorlar haliyle ama olsun, ben uzaklardan nasıl hızlı büyüdüğünüzü izlemeye devam edeceğim."

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Hangi parti ne kadar oy alıyor. Ankara kulislerinde konuşulan anket
1
﻿Hangi parti ne kadar oy alıyor. Ankara kulislerinde konuşulan anket
﻿Hangi parti ne kadar oy alıyor. Ankara kulislerinde konuşulan anket
﻿Pakistan'da 7.7 büyüklüğünde deprem
2
﻿Pakistan'da 7.7 büyüklüğünde deprem
﻿Pakistan'da 7.7 büyüklüğünde deprem
﻿Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı. Bu da 2. tur anketi
3
﻿Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı. Bu da 2. tur anketi
﻿Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı. Bu da 2. tur anketi
﻿Trabzonspor efsanesi Ünal Karaman siyasete atıldı
4
﻿Trabzonspor efsanesi Ünal Karaman siyasete atıldı
﻿Trabzonspor efsanesi Ünal Karaman siyasete atıldı
﻿4 üniversiteden ortak rapor: İstanbul'un riskli ilçeleri tek tek sıralandı
5
﻿4 üniversiteden ortak rapor: İstanbul'un riskli ilçeleri tek tek sıralandı
﻿4 üniversiteden ortak rapor: İstanbul'un riskli ilçeleri tek tek sıralandı
﻿SGK o detayı duyurdu. EYT’den emekli olamayana toplu para
6
﻿SGK o detayı duyurdu. EYT’den emekli olamayana toplu para
﻿SGK o detayı duyurdu. EYT’den emekli olamayana toplu para
﻿Yerli otomobilde çok büyük hata. TOGG Fransız patentli çıktı
7
﻿Yerli otomobilde çok büyük hata. TOGG Fransız patentli çıktı
﻿Yerli otomobilde çok büyük hata. TOGG Fransız patentli çıktı
﻿Taşıyıcı kolonu kesilen bina tahliye edildi
﻿Taşıyıcı kolonu kesilen bina tahliye edildi
﻿Taşıyıcı kolonu kesilen bina tahliye edildi
﻿Kızını darp eden kocasına sinirlenip balkondan atlayan kadın hayatını kaybetti
﻿Kızını darp eden kocasına sinirlenip balkondan atlayan kadın hayatını kaybetti
﻿Kızını darp eden kocasına sinirlenip balkondan atlayan kadın hayatını kaybetti
﻿Kazaen annesini öldürdü
﻿Kazaen annesini öldürdü
﻿Kazaen annesini öldürdü
﻿Ali Koç, Dursun Özbek, Jorge Jesus ve Beşiktaş'a ceza geliyor
﻿Ali Koç, Dursun Özbek, Jorge Jesus ve Beşiktaş'a ceza geliyor
﻿Ali Koç, Dursun Özbek, Jorge Jesus ve Beşiktaş'a ceza geliyor
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.