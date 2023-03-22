Çağla Şıkel'den duygusal satırlar. Uzaklardan izlemeye devam edeceğim

Şarkıcı Emre Altuğ ile olan evliliğinden Kuzey ve Uzay adında iki erkek çocuk sahibi olan Çağla Şıkel'in adı şimdilerde avukat Nail Gönenli'yle birlikte anılıyor.

Bir süredir samimi kareleri magazin sayfalarını süsleyen ikiliden Çağla Şıkel her ne kadar yeni bir aşka yelken açmış olsa da sosyal medya hesabından çocukları ve iş hayatına dair paylaşımlarda bulunmayı tercih ediyor.

Şıkel son olarak çocuklarının ne kadar büyüdüğü hakkında bir paylaşıma imza attı. Büyük oğlu Kuzey üzerinden duygusal bir paylaşıma imza atan Çağla Şıkel şunları yazdı:



"Anaokul, ilkokul, ortaokul şimdi liseye geçiyor biri... Allahım ne geldim gittim, ne oyunlar oynadık ne yağmurlarda ıslandık burada.

Bir sürü yavruyla da onca anı biriktirmişim tadını çıkarmışım ne büyük şans!

Şimdilerde okula geldim istemiyorlar haliyle ama olsun, ben uzaklardan nasıl hızlı büyüdüğünüzü izlemeye devam edeceğim."