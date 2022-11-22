Amerika'ya harekât bilgisini kim verdi?

Recep Tayyip Erdoğan, Müslüman Kardeşler Örgütü lideri Mursi'ye sahip çıkarken Mısır Cumhurbaşkanını şöyle eleştirmişti;

-"Darbeyle başa geçen şu andaki zalim Sisi, 50'ye yakın kişiyi idam etmiştir. Batı bu idamlara sessiz kalmıştır. Avrupa ülkeleri idamı yasaklarken, katil Sisi'nin davetine icabetle oradaki toplantıya iştirak etmişlerdi…"

İşte "zalim, katil" damgası vurduğu Sisi ve Erdoğan'ın Katar Emiri Şeyh Temim nezaretinde kavuşmasının fotoğrafı:

Erdoğan'ın gözlerinden fışkıran mutluluk ve sevinç…

İki eliyle katil ve zalimin ellerine sarılışındaki candan samimiyet, sevgi, saygı ve dostluk nişanesi…

Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu?

Büyük Türk milletinin bir cumhurbaşkanına yakışır mı bu davranış?

Bu nasıl bir dönüştür ki;

Zalim ve katil darbeci Sisi ile bu fotoğrafı vermesi Erdoğan'ı da dış politikasını da;

-Yerle yeksan eyledi…

Şu söz de Erdoğan'a kapak olsun:

-"Sev seni seveni hak ile yeksan ise, sevme seni sevmeyeni Mısır'a sultan ise…"

Değerli okurlarım,

Mısır'da yaşananları hatırlatayım.

Hüsnü Mübarek'in 29 yıllık cumhurbaşkanlığı 18 gün süren kitlesel protestolar sonucu Şubat 2011'de sona erdi.

Müslüman Kardeşler Örgütünün kurduğu partinin lideri Muhammed Mursi, Haziran 2012'de cumhurbaşkanı seçildi.

Mursi, Kasım 2012'de anayasal hakları askıya alan bir bildiri yayınlayınca ülke çapında protestolar başladı.

Mısır genelinde on binlerce protestocu, Muhammed Mursi'nin cumhurbaşkanı seçilmesinin birinci yıl dönümü olan 30 Haziran'da cumhurbaşkanlığından acilen istifa etmesini şu gerekçelerle istedi.

-Mursi giderek otoriterleşti,

-Laik kesime veya hukukun üstünlüğüne aldırmadı,

-İslamcı politikalar uyguladı…

Mısır Silahlı Kuvvetleri hem hükûmete hem eylemcilere uzlaşmaları için 48 saatlik bir süre tanıdı ve aksi takdirde kendi yol haritasını uygulayacağını bildirdi.

Mursi, 2 Temmuz günü meşruiyetinin demokratik seçimlerle cumhurbaşkanı seçilmesinden kaynağını aldığını ve askeriyenin önerilerini reddettiğini açıkladı.

Genelkurmay Başkanı Abdülfettah el Sisi komutasındaki Mısır Silahlı Kuvvetleri, 3 Temmuz 2013'te askerî darbe ile yönetime el koydu.

Dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Türkiye ile Mısır arasındaki diplomatik ve ekonomik tüm ilişkileri dondurdu.

Erdoğan gösterilerde ölen Mısırlı Rabia adlı kız için gözyaşları döktü.

Ve yıllarca Sisi'yi, "zalim ve katil" olarak yurt içinde ve Birleşmiş Milletler toplantılarında ağır şekilde eleştirdi.

Uluslararası toplantıda, "Darbeci katil ve zalim ile aynı masaya oturmam" diyerek liderlerin katıldığı yemeği protesto etti…

Darbeci, zalim ve katil Sisi ile görüşeceğini Amerika Başkanı Biden ile G-20 zirvesi için gittiği Endonezya dönüşü uçakta gazetecilere açıklamıştı Erdoğan.

Aynı açıklamada Esad ile de seçimden sonra görüşmeye başlayacağını beyan etmişti.

-Peki ne oldu da Sisi ile Katar'da can ciğer kuzu sarması görüntü verdi?

-Peki ne oldu da Esad ile görüşeceğini açıkladı?

Bu soruların yanıtı kuşku yok ki;

-Erdoğan-Biden görüşmesinde saklı…

O halde zihin oyunları ile ortaya koyalım…

Türkiye'nin gözbebeği İstiklal Caddesi'nde 6 vatandaşımızın hayatını kaybettiği bombalı saldırı sonrası İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, fail olarak hangi ülkenin taziyesini kabul etmeyeceğini işaret etti!

-Amerika Birleşik Devletleri…

Erdoğan, Biden ile görüşüp taziyeyi kabul etti mi? Evet…

Biden'ın taziyesini neden kabul ettin, Türk milletine bunun gerekçesini açıklamak zorundasın Erdoğan…

Değerli okurlarım,

Türk Silahlı Kuvvetleri Pençe-Kılıç harekâtı başlatarak Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütü yuvalarını F-16 savaş uçaklarımızla yerle bir ediyor.

Amerika Birleşik Devletleri, bizim hava harekâtımızdan 2 gün önce açık bir şekilde vatandaşlarını uyardı.

-"Türkiye, Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyine bir hava harekâtı yapmayı planlıyor. Bu bölgelerden uzak durun."

Rezaletin ve skandalın daniskası…

Amerika bu haberi sizce vatandaşları için mi veriyor? Elbette hayır…

PKK, PYD ve YPG terör örgütü mensubu teröristlere şu mesajı veriyor;

-"Kaçın, saklanın…"

Erdoğan, Katar dönüşü uçakta hava harekâtı için önce şunu dedi;

-"Zaten burada varlık gösteren ülkelerle de biz diplomatik ilişkilerimizi yaparak adımlarımızı ona göre attık ve atıyoruz…"

Sonra da şunu ekledi:

-"Biz bu operasyonla ilgili ne Sayın Biden'la ne Sayın Putin'le herhangi bir görüşme yapmış değiliz."

Peki bu durumda soruyorum;

-Suriye'nin kuzeyine hava harekâtı düzenleneceği bilgisini Amerika'ya kim vermiş olabilir? Ya da kim verebilir?

-Diplomatik ilişkileri kim kurarak Amerika ve Rusya'ya bilgi verdi?