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Oyuncu Meltem Cumbul, Nükhet Duru'yu Amerika konserinde yalnız bırakmadı. Dansı olay oldu

Bir süredir Amerika'da yaşayan başarılı sanatçı Meltem Cumbul, Nükhet Duru'nun New York konserinde ortaya çıktı. Sahnede Nükhet Duru'nun dansını taklit eden Meltem Cumbul, izleyenleri coşturdu.

Haber Giriş: 8 Kasım 2022 Salı - 12:05
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Amerikaya yerleşen güzel ve başarılı oyuncu Nükhet Duru'yu Amerika konserinde yalnız bırakmadı

Oyuncu Meltem Cumbul, Nükhet Duru'yu Amerika konserinde yalnız bırakmadı. Dansı olay oldu
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Geçtiğimiz günlerde Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde yaptığı ilginç hareketleri ve tayt açıklaması ile gündeme bomba gibi düşen Nükhet Duru, New York'da konser verdi.

Sanatçıyı  dinlemeye gelenler arasında oyuncu Meltem Cumbul da vardı. Sahneye çıkan Meltem Cumbul, Duru'nun taklidini yapınca ortaya keyifli görüntüler çıktı.

AMERİKA'YA YERLEŞTİ

Mehmet Ali Alabora ile oynadığı Yılan Hikayesi dizisiyle adını geniş kitlelere duyuran ve pek çok başarılı yapımda rol alan Meltem Cumbul, The Actors Studio'nun ömür boyu üyelik seçmelerine girip bu seçmeleri kazanan Meltem Cumbul New York'a yerleşmeye karar verdi.

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