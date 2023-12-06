Anadolujet'te kazan kaynıyor. 1 hafta süre verildi

Anadolujet'in ismi şaşaalı bir törenle değiştirildi, AJET oldu. İşte bu oluşumla birlikte sadece şirketin isminin değişmemişti. Yönetimsel değişiklik, AJET'in Ankara personelinin moralini bozmadı.İşsiz kalma tehlikesiyle de karşı karşıya kaldı.

AirportHaber'de yer alan bilgiye göre Anadolujet'in (AJET) Ankara'daki personeline yeni bildirim gönderilerek çalıştıkları bölgede faaliyetin sona erdiği ve İstanbul'a gidip gitmeyeceğine karar vermesi gerektiği bildirildi.



Yapılan bilgilendirmede; 1 hafta içinde personele karar vermesi gerektiği duyuruldu. Cevap verilmemesi ya da İstanbul'a gitmek konusunda olumlu yanıt vermeyenlerin iş akitlerinin sonlandırılacağı ifade edildi. Bu gelişme sonrası AJET'in Ankara personeli şok oldu. Şimdi Ankaralı AJET personeli arasında merak konusu olan İstanbul'a gelecek BDDK personeline ödenecek ‘Hayat Tazminatı’ bize de ödenecek mi sorular sorulmaya başlandı.



Personele yapılan bilgilendirme şöyle:



Anadolujet markası ile yürütülen faaliyetlerimizin yeni bir iştirak hava yolu olarak devam etmesine ilişkin 14.07. 2023 tarihinde alınan ortaklık yönetim kurulu kararı doğrultusunda 07.08.2023 tarihinde Ajet hava taşımacılığı anonim şirketinin İstanbul merkezli olarak kurulduğuna ilişkin bilgilendirme kamuoyu aydınlatma platformunda özel durum açıklaması ile kamuoyu ile paylaşılmıştı

Ajet hava taşımacılığı anonim Şirketi hava yolu taşımacılığı faaliyetlerine kısa süre içinde İstanbul merkezli olarak başlayacaktır. Bununla eş zamanlı olacak şekilde ortaklığımızın Ankara merkezli Anadolujet markası altında yürüttüğü faaliyetlerin kademeli olarak ve tamamen sonlandırılması için gerekli çalışmalara başlanmıştır

Bu çalışmalar kapsamında ilk etapta Eskişehir yolu........... Çankara / Ankara. adresindeki iş yerimiz ve Ankara’da bulunan ve yalnızca Anadolujet operasyonlarına özgülenen tüm kadrolarımız ihtiyaç ve istihdam imkanı kalmadığından kapatılacaktır. Bu iş yerinde veya kadrolarda görev yapan çalışanlarımıza İstanbul’daki iş yerlerimizde uygun pozisyonlar teklif edilerek iş ilişkileri devam ettirilecek, teklifi uygun bulmayan çalışanlarımızın ortaklığıımıza teklif edecekleri ikale anlaşmaları değerlendirmeye alınacaktır.

Yukarıda izah edilen planlama kapsamında bulunmanız sebebiyle linkte bulunan tercih bildirim formunu işaretleyerek altı iş günü içinde ( 13.12.2023 çarşamba mesai bitimine kadar ) cevaplamanız gerekmektedir. Belirtilen süre içinde tercih bildirim formunun cevaplanmaası halinde iş sözleşmenizin mevcut hal ve şartlar dahilinde devam ettirilmesi işletmesel yeniden yapılanma çerçevesinde mümkün olmayacaktır