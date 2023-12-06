Yılmaz Özdil satın alınabilen gazetecileri açıkladı. Çarşı karışacak. Medyada son gelişme

Gazeteci Yılmaz Özdil, ortalığı karıştıracak bir paylaşımda bulundu. Yerel seçimlerin yaklaşması ile belediye başkanlıkları için aday adaylıklarını açıklayan kişilerin daha önceleri kendilerini tanıtmak ve seçimi kazanabilmeleri için gazetelere ilan, reklam verdiklerini belirten Özdil, bu devrin eskide kaldığını ve artık adayların gazetelere reklam veya ilan vermek yerine direkt olarak gazetecilere para verdiklerini söyleyerek gündem oldu.

Bu yöntemin gazetelere ilan vermekten daha ucuza geldiğini belirten Özdil, satın alınan gazetecilerin kim olduklarını öğrenmek için ise sadece haber kanallarının seyredilmesinin yeterli olduğunun altının çizdi.

Özdil, adayların kendi isimlerini duyurmak için TV kanallarında pazarlanan isimlerin haber kanallarında hava uçuştuğunu söyledi.

Yılmaz Özdil’in paylaşımı şu şekilde:

“Eskiden belediye başkanlığına aday adayı olanlar tanıtım yapmak için gazetelere ilan verirdi, şimdi artık direkt gazetecilere para veriyorlar, daha ucuza geliyor… Haber kanallarını seyredin lütfen, pazarlanan isimler havalarda uçuşuyor!”