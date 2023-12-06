Holding sahibi aile hisselerini holdinglerine sattı

Gaziantepli holding sahibi aile hisselerini kendi holdinglerine devretti. KAP'a bildirilen işleme göre devir, pay satış işlemiyle gerçekleştirildi.

KAYNAK: Haber Merkezi
Holding sahibi aile hisselerini holdinglerine sattı

Sanko Holding sahibi Konukoğlu ailesi Sanko pazarlamadaki hisselerini 466 milyon 304 bin 305 TL’ye holdinge devretti. Devir, pay satış işlemiyle yapıldı.

Sanko Pazarlama İthalat İhracat A.Ş.'nin ortakları hisselerini Sanko Holding A.Ş.’ye devretti.

Şirketten KAP’a yapılan pay satış işlemi bildiriminde pay sahiplerinden Onursal Başkan Abdulkadir Konukoğlu, Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu, Zekeriye Konukoğlu, Fatih Konukoğlu, Hakan Konukoğlu ve Sanko Tekstil İşletmeleri San. ve Tic. A.Ş. toplam da 21 milyon 195 bin 650,222 adet dolaşımda olmayan paylarını bir lotunu 22,00 TL. den SANKO HOLDİNG A.Ş.'ye devrettiler. Devir işleminin toplam hacmi 466 Milyon 304 Bin lira olarak açıklandı.

119 YILLIK İŞLETME

SANKO’nun temelleri, 1904 yılında beş kuşak önce, büyük dede Sani Bey’in kurduğu dokuma tezgâhları ile atıldı.

SANKO Holding, 119 yılı aşkın yolculuğu boyunca Anadolu sanayileşmesinin öncülerinden oldu. Başta grubun amiral gemisi konumundaki tekstil sektöründe olmak üzere Türkiye’de ve global arenada boy gösterdi. Sanko Holding, Türkiye'nin yenilebilir enerji, çimento ambalaj üreticileri arasında. 14.000 kişiyi istihdam eden grup, dünya çapında ürün ve servisler sunuyor.

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