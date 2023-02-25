25 Şubat 2023 Cumartesi
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Anason bitkisi neye iyi gelir?

Anason diğer ismiyle anis bitkisi hazmı kolaylaştırmasından kadar birçok hastalığa iyi geldiği vurgulandı. Anason bitkisiyle ilgili detaylar haberimizde…

Haber Giriş: 25 Şubat 2023 Cumartesi - 09:28
Takip Et

Anason bitkisi neye iyi gelir?

Anason bitkisi neye iyi gelir?
+
Aa
-

İnsanların rahatsızlıklarından kurtulmak için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. Bunlardan birisi olan Anason bitkisinin faydaları dikkat çekti.
Anason bitkisiyle ilgili detaylar haberimizde…

ANASON BİTKİSİ NEDİR?

Vatanı Asya'dır. Maydanozgillerden; yarım metre kadar yükseklikte bir bitkidir. Yaprakları yuvarlak ve böbrek  eklindedir. Çiçekleri beyazdır; meyveleri küçüktür.

Meyvelerinde "Anethol" vardır. Kokucu ve yakıcı lezzettedir. Temmuz ve ağustos aylarında toplanır.

ANASON BİTKİSİ NEYE İYİ GELİR?

-Hazmı kolaylaştırır

-İştahsızlığı ve yemeklere karşı duyulan tiksintiyi giderir

-Mide ve bağırsak gazlarını söktürür. İdrarı artırır. Kusmaları ve ishali keser

-Aybaş kanamalarının düzenli olmasını sağlar. 

-Anne sütünü artırır. Sinirleri yatıştırır. Migren ağrılarını keser. Beyin yorgunluğunu giderir. Uyku verir. Kalbi kuvvetlendirir. Kan dolaşımının düzenli olmasını sağlar.

-Cinsel arzuları kamçılar

-Astım, nefes darlığı ve bronşitte görülen şikâyetleri giderir

-Öksürüğü keser

-Yaşlılarda meme sarkmasını önler.

ANASON BİTKİSİNİN ZARARI VAR MI?

Fazla miktarda kullanıldığı zaman uyuşukluk verir. Aybaş kanamalarının düzenli olmasını sağlar. Ancak Aybaşı kanamaları ve hamilelik döneminde kullanılmaması önerildi.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿ Saray’da alarm zilleri çalıyor. AKP en güvendiği şehirde dibin dibini gördü
1
﻿ Saray’da alarm zilleri çalıyor. AKP en güvendiği şehirde dibin dibini gördü
﻿ Saray’da alarm zilleri çalıyor. AKP en güvendiği şehirde dibin dibini gördü
﻿Ali Koç şike iddiaları yüzünden çekilme kararı aldı
2
﻿Ali Koç şike iddiaları yüzünden çekilme kararı aldı
﻿Ali Koç şike iddiaları yüzünden çekilme kararı aldı
﻿Zeki insanların kullandığı 6 psikolojik hile. Bunların hiçbirini unutmayın
3
﻿Zeki insanların kullandığı 6 psikolojik hile. Bunların hiçbirini unutmayın
﻿Zeki insanların kullandığı 6 psikolojik hile. Bunların hiçbirini unutmayın
﻿Kaplumbağa yumurtasından çıktı şaşkına çevirdi
4
﻿Kaplumbağa yumurtasından çıktı şaşkına çevirdi
﻿Kaplumbağa yumurtasından çıktı şaşkına çevirdi
﻿EYT'de kritik iki değişiklik gündemde. Haftaya Meclis’e geliyor
5
﻿EYT'de kritik iki değişiklik gündemde. Haftaya Meclis’e geliyor
﻿EYT'de kritik iki değişiklik gündemde. Haftaya Meclis’e geliyor
﻿İstanbul'da depremde en riskli 7 bölge. Tam 1 milyon bina
6
﻿İstanbul'da depremde en riskli 7 bölge. Tam 1 milyon bina
﻿İstanbul'da depremde en riskli 7 bölge. Tam 1 milyon bina
﻿Zeytinburnu’nda silahlı çatışma: 4 yaralı
7
﻿Zeytinburnu’nda silahlı çatışma: 4 yaralı
﻿Zeytinburnu’nda silahlı çatışma: 4 yaralı
﻿Yoğun duman kediyi öldürdü
﻿Yoğun duman kediyi öldürdü
﻿Yoğun duman kediyi öldürdü
﻿İstanbulluya kötü haber. Mutfaktaki büyük tehlike
﻿İstanbulluya kötü haber. Mutfaktaki büyük tehlike
﻿İstanbulluya kötü haber. Mutfaktaki büyük tehlike
﻿Japonya'da son 41 yılın en yüksek enflasyon artışı
﻿Japonya'da son 41 yılın en yüksek enflasyon artışı
﻿Japonya'da son 41 yılın en yüksek enflasyon artışı
﻿ABD'den Ukrayna’ya dev yardım
﻿ABD'den Ukrayna’ya dev yardım
﻿ABD'den Ukrayna’ya dev yardım
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.