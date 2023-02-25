Anason bitkisi neye iyi gelir?

İnsanların rahatsızlıklarından kurtulmak için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. Bunlardan birisi olan Anason bitkisinin faydaları dikkat çekti.

Anason bitkisiyle ilgili detaylar haberimizde…

ANASON BİTKİSİ NEDİR?

Vatanı Asya'dır. Maydanozgillerden; yarım metre kadar yükseklikte bir bitkidir. Yaprakları yuvarlak ve böbrek eklindedir. Çiçekleri beyazdır; meyveleri küçüktür.

Meyvelerinde "Anethol" vardır. Kokucu ve yakıcı lezzettedir. Temmuz ve ağustos aylarında toplanır.

ANASON BİTKİSİ NEYE İYİ GELİR?

-Hazmı kolaylaştırır

-İştahsızlığı ve yemeklere karşı duyulan tiksintiyi giderir

-Mide ve bağırsak gazlarını söktürür. İdrarı artırır. Kusmaları ve ishali keser

-Aybaş kanamalarının düzenli olmasını sağlar.

-Anne sütünü artırır. Sinirleri yatıştırır. Migren ağrılarını keser. Beyin yorgunluğunu giderir. Uyku verir. Kalbi kuvvetlendirir. Kan dolaşımının düzenli olmasını sağlar.

-Cinsel arzuları kamçılar

-Astım, nefes darlığı ve bronşitte görülen şikâyetleri giderir

-Öksürüğü keser

-Yaşlılarda meme sarkmasını önler.

ANASON BİTKİSİNİN ZARARI VAR MI?

Fazla miktarda kullanıldığı zaman uyuşukluk verir. Aybaş kanamalarının düzenli olmasını sağlar. Ancak Aybaşı kanamaları ve hamilelik döneminde kullanılmaması önerildi.