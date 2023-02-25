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Anason bitkisi öksürüğü kesiyor

Anason diğer ismiyle anis bitkisi öksürüğü kesmesinden kadar birçok hastalığa iyi geldiği vurgulandı. Anason bitkisiyle ilgili detaylar haberimizde…

Haber Giriş: 25 Şubat 2023 Cumartesi - 09:51
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Anason bitkisi öksürüğü kesiyor

Anason bitkisi öksürüğü kesiyor
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İnsanların rahatsızlıklarından kurtulmak için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. Bunlardan birisi olan Anason bitkisinin faydaları dikkat çekti.

Anason bitkisi; Astım, nefes darlığı ve bronşitte görülen şikâyetleri gidererek öksürüğü kesmesiyle biliniyor.

ANASON BİTKİSİ NEDİR?

Vatanı Asya'dır. Maydanozgillerden; yarım metre kadar yükseklikte bir bitkidir. Yaprakları yuvarlak ve böbrek  eklindedir. Çiçekleri beyazdır; meyveleri küçüktür.

Meyvelerinde "Anethol" vardır. Kokucu ve yakıcı lezzettedir. Temmuz ve ağustos aylarında toplanır.

ANASON BİTKİSİNİN ZARARI VAR MI?

Fazla miktarda kullanıldığı zaman uyuşukluk verir. Aybaş kanamalarının düzenli olmasını sağlar. Ancak Aybaşı kanamaları ve hamilelik döneminde kullanılmaması önerildi.

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