Anason tohumu cilde iyi geliyor

Editör: Beyza Damgacıoğlu

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. Bunlardan birisi olan anason tohumunun faydaları dikkat çekti.

ANASON TOHUMU NEDİR?

Bir bitki türü olan anason kökü, tohumu ve yapraklarından ibarettir. Genellikle ilaç yapmak için kullanılan anason özü, pek çok rahatsızlığa karşı etkili yöntemlerden biri olarak kullanılır.

ANASON TOHUMU CİLTE NASIL İYİ GELİYOR?

Anason tohumu ciltteki ölü deriyi temizleyerek canlı, pürüzsüz bir görünüm kazanmaya yardımcı olur. Genel olarak anason kürlerini kaynatarak ya da demleyerek uygulayabilirsiniz. Öte yandan anason tohumu, lekeleri yok ederek cildin beyazlamasını sağladığı vurgulandı.

ANASON TOHUMUNUN FAYDALARI

-Enfeksiyonlardan koruyabilir.

-Emzirmede destekçi olabilir.

-Solunum yollarını rahatlatabilir.

-Anason cilt için de faydalı oluyor.

-Ağız kokusunu gidiyor.

-Doğal ağrı kesici olduğu biliniyor.

-Tansiyonu düşürebilir.

-Demir eksikliği riskini düşürebilir.

-Mide ve sindirim sistemine iyi geliyor.

-Menopozda rahatlama sağlayabilir.

-Adet döngüsünü düzenlemeye yardımcı oluyor.

-Uykuya dalınmasını kolaylaştırıyor.