WhatsApp'a companion modu geliyor. Apple'ı olanlara güzel haber

Anlık mesajlaşma uygulaması olan WhatsApp'ın, iOS versiyonuna companion modu geliyor. Peki bu mod nedir, ne işe yarayacak?

WhatsApp'a companion modu geliyor. Apple'ı olanlara güzel haber

Editör: Özlem KIRAL

WABetaInfo tarafından WhatsApp için hazırlanan 23.10.7.6 yapı kodlu güncellemede yeni bir özellik keşfetti.

Companion mod adı verilen bu özellikle Apple ürünlerini kullananlar mevcut WhatsApp hesaplarını ikinci bir iOS cihazına bağlanabiliyor.

Companion Mode, özellikle kullanıcıların uçtan uca şifreleme sayesinde aynı gizlilik ve güvenlik düzeyini korurken tüm cihazlarında arama ve mesaj gönderip alma imkânı getiriyor.

23.10.7.6 kodlu kararlı güncellemeyle artık iPhone sahipleri hesaplarına ikinci bir cihaz olarak bağlayabilecek.

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CİHAZDAKİ WHATSAPP QR KODU BAĞLANMAK İSTENEN CİHAZA TARATILACAK

WhatsApp hesabını başka bir iPhone'a bağladıktan sonra sohbet geçmişi tüm bağlı cihazlarda güvenli bir şekilde senkronize edilecek. Ancak Android'de olan yayın listelerini yönetme, bağlı cihazdan durum güncellemesi gönderme gibi bazı özellikler şu anda iOS'larda kullanılamıyor.

AYNI ANDA 2’DEN FAZLA CEP TELEFONU BİR WHATSAPP’A BAĞLANACAK

Bu özellikle iOS kullanıcıları 4 cihaza kadar bağlantı kurabilecek. Yani aynı anda ikiden fazla cep telefonuna WhatsApp bağlanabilecek. Bağlı cep telefonundan WhatsApp kullanırken de kişisel mesajlarınız ve aramalarınız uçtan uca şifrelenmeye devam edecek.

Bu yeni özellikle WhatsApp'ı iOS'ta kullananlara gönderilmeye başladı. Ancak herkese ulaşması biraz vakit alacak.

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