﻿Android cihazlardaki sevilen özellik iOS cihazlara da geliyor

Android cihazlarda aksesuar niteliğindeki cihazların yani akıllı saatlerin, kablosuz kulaklıkların ve bilekliklerin telefonun arka yüzeyine konularak şarj edilmesine verilen isim olan "ters kablosuz şarj özelliği" bugüne kadar birçok akıllı telefon üreticisi tarafından kullanıcıların beğenisine sunulmuştu. Ancak Apple çok uzun bir süredir bu sistemin üzerinde çalışmasına rağmen henüz somut bir adım atmaması ile biliniyordu.

ANDROİD’DE YILLARDIR VAR OLAN O ÖZELLİK SONUNDA İPHONE’A DA GELİYOR OLABİLİR

TeknolojiOku.com'da yer alan bilgilere göre; İlk defa 2019 yılında satışa sunulan iPhone 11 Pro Max ile adından bahsettiren sonrasında ise hep “bu sene kesin gelecek” diye diye bugünlere gelinen ancak hala görülemeyen ters kablosuz şarj özelliği bir kez daha yeni modelle gündeme geldi.

Son iddialara göre; Apple mühendislerinin işi bu kadar uzatmalarının sebebi, yazılımın kusursuz hale getirilmesi isteğinden kaynaklanıyor ve artık bu amaca ulaşıldı. Bu nedenle de nihayet ters kablosuz şarj özelliğini iPhone 15 serisinde görüleceği ifade edildi.