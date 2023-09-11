Anıtın duvarına "boş yapma Atatürk" yazıp Atatürk’ün yüzünü kırmızıya boyadılar. Şerefsizler güya Ebrar'dan intikam aldılar

İzmir'in Kurtuluşu'nun 101. yıldönümü kutlamalarının yapıldığı 9 Eylül'ü 10 Eylül'e bağlayan gece skandal bir olay yaşandı.

İzmir'in Kemalpaşa ilçesi meydanında saat 01.45 sıralarında Atatürk Anıtı kimliği belirsiz kişiler tarafından saldırıya uğradı.

Anıtın duvarlarına sprey boyayla "Boş Yapma Atatürk" ve “G.. Atatürk" şeklinde hakaret içeren yazılar yazıldı.

Anıttaki Atatürk kabartmasındaki yüzü ve "Benim naçiz vücudum bir gün elbet toprak olacaktır. Fakat Türkiye Cumhuriyeti, ilelebet payidar kalacaktır" sözü ile "Mustafa Kemal Atatürk" imzası da kırmızı boyayla karalandı.

Son Kale İzmir'in haberine göre; saldırıdan kısa süre sonra, ihbar üzerine meydana çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatan Kemalpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, civardaki güvenlik kamerası görüntülerini topladı. Polisin, saldırganları yakalamak için yürüttüğü soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

AKILLARI SIRA MİLLİ ŞAMPİYON OLAN TAKIMIN YILDIZI EBRAR KARAKURT'TAN İNTİKAM ALDILAR

Filenin Sultanları Avrupa Şampiyonası'nda fırtına gibi eserken, takımın yıldızı Ebrar Karakurt sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunmuş, "Savaşa savaşa kazanıyoruz" yorumunu yapmıştı.

Bir takipçi ise Karakurt'un paylaşımının altına "Müslüman Türk milleti olarak sana tahammül etmeye devam ediyoruz…" diye yazmıştı.

Karakurt'un buna cevabı kısa oldu:

"Boş yapma Abdülhamid"

İşte o paylaşım: