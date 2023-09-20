Ebrar attı galibiyet geldi. Topun gittiği yere iyi bakın. Sahte dinci yobazlar çatır çatır çatlıyor

Bu yaz hem Milletler Ligi'ni hem de Avrupa Şampiyonası'nı kazanan A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2024 Paris Olimpiyat Elemeleri B Grubu'ndaki dördüncü maçında Arjantin ile karşılaştı.

Rakibini setlerde 3-1’lik skorla mağlup eden Filenin Sultanları’nda galibiyet sayısı sahte dinci yobazların hedefindeki Ebrar Karakurt’un attığı ace ile geldi.

Millilerimiz bu galibiyet ile birlikte üst üste 19. karşılaşmadan da zaferle ayrıldı.

Filenin Sultanları’nın 2024 Paris Olimpiyat Elemeleri’ndeki kalan maçlarının programı şöyle:

22 Eylül Cuma

10.00 Türkiye – Brezilya / TRT SPOR

23 Eylül Cumartesi

13.30 Türkiye – Japonya / TRT SPOR

24 Eylül Pazar

10.00 Türkiye – Belçika / TRT SPOR