Ankara'da kritik görüşme. Ümit Özdağ yarın Özgür Özel'i ziyaret edecek

Son dönemde Kayseri’de yaşanan Suriyeli taciz krizi, erken seçim tartışmaları derken Zafer Partisi ve CHP arasında sürpriz bir görüşme gerçekleşecek.

ÜMİT ÖZDAĞ ÖZGÜR ÖZEL’İ ZİYARET EDECEK

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, yarın saat 12.00'de CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i ziyaret edecek. Yapılacak ziyaret CHP Genel Merkezi'nde yapılacak.

Zafer Partisi'nden yapılan açıklamada, "Zafer Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ümit Özdağ ve Başkanlık Divanı üyelerimiz, yarın (4 Temmuz) saat 12.00’de bazı kanun maddelerinde yapılması gereken değişikliklere yönelik Zafer Partisi’nin önerilerini sunmak ve genel bir politik durum değerlendirmesi yapmak için Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi’nde Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel’i ziyaret edecektir" ifadeleri kullanıldı.

Yapılan açıklamada Zafer Partisi heyetinde şu isimlerin yer alacağı açıklandı,

"Zafer Partisi Genel Sekreteri Cezmi Polat, Zafer Partisi Sağlık Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ali Şehirlioğlu, Zafer Partisi Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Av. Murat Yıldız, Zafer Partisi Kadın, Aile ve Çocuk Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Esmaül Hüsna Aslan."