Özgür Özel sert vurdu, Mehmet Şimşek TV’ye koştu

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, “Geçinemiyoruz” mitinginde dedi ki;

“Size uyarım şudur. Ey Recep Tayyip Erdoğan, ey Devlet Bahçeli, ey Cumhur İttifakı. Ya geçim ya seçim.

*Eğer hakkınızı vermezlerse,

*Asgari ücrete zam vermezlerse,

*Emekli maaşını artırmazlarsa,

*Eğer geçim yoksa seçim var.

AKP geldiğinde 1,5 asgari ücret düzeyinde olan en düşük emekli maaşı bugün 0,6 asgari ücret düzeyindedir.”

Yüzbinlerin toplandığı “Emek-Geçinemiyoruz” mitinginde Özgür Özel’in eleştirilerini ve milletin iktidara tepkisini gören Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek apar topar Bloomberg HT-Habertürk yayınına katıldı.

Şimşek CHP genel başkanının taleplerine olumsuz yanıt vererek dedi ki;

“Haziran 2024 itibarıyla asgari ücret 524 dolar. Bu sene reel olarak asgari ücret artmış olacak.

Gelişmekte olan ülkelerde en yüksek asgari ücret bizde.

Türkiye'de asgari ücret düşük değildir.”

Tok açın halinden anlamaz derler ya aynen öyle.

Ve AKP’li cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gibi Mehmet Şimşek de şu öneriyi getiriyor:

“Sabırla yola devam edersek bu enflasyonu düşüreceğiz. Bütün kesimlerin bir süre sabır göstermesi gerekecek.”

Anlamıyorlar ki milletin sabır taşı çatladı.

Görmüyorlar ki millet artık kilo ile değil gram ile tane ile gıda ürünleri alıyor.

Üretici, çiftçi, besici, tüccar, esnaf, memur hayat pahalılığından yakınıyor ki Mehmet Şimşek çözümü şöyle gösteriyor:

“OECD'de en düşük vergi yüküne sahip ikinci ülkeyiz. Türkiye'de dolaylı vergilerin millî gelire oranı yüzde 9,1. AB'de bu oran yüzde 13,6. OECD ülkelerinde yüzde 10,5. Burada sorun doğrudan vergi gelirlerinin düşük olması.

Esas oraya odaklanıyoruz.

Bizim tercihimiz vergilendirilmeyen alanlardan vergi almak, yeni bir vergi yükü getirmek değil. Koparılan yaygaralar doğru değil.”

KDV oranlarını yüzde 18’de yüzde 20’ye çıkartan sanki Şimşek değil.

22 yıldır vergilendirilmeyen alanlar yaratan sanki AKP iktidarı değil.

Gerçek enflasyonu yüzde 125’lere çıkartan sanki Erdoğan değil.

Faizleri yüzde 8,5’e zorla indiren sanki sözde ekonomist Erdoğan değil.

Vergilendirilmeyen alanlar ile belli bir kesime ayrıcalıklı vergi indirimleri sağlayan Erdoğan değil.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel iktidara vurdukça iktidar kanadından anında savunma geliyor.

İktidar çözüm üretiyor mu? Hayır.

Yaptıkları tek şey sabır istemek, 2025 ve 2026’da enflasyonun düşeceği masalını anlatarak milleti inandırmak.

Emeklilere enflasyon üstünde refah payı ödeyecek Temmuz zammı var mı yok mu?

Değerli okurlarım

Bugün 2 Temmuz. 2024 yılının tam ortası.

2 Ocak 2024’te bir dolar 29,6467 liraydı.

Asgari ücret ile 573 dolar alınıyordu.

Yılın birinci yarısı olan bugün bir dolar 32, 9347.

Asgari ücret ile 516 dolar alınıyor.

57 dolar yani 1.900 lira kayıp…

1 Ocak-2 Temmuz arasında en düşük emekli maaşı olan 10 bin liradaki kayıp 345 dolar eski 303 dolar olmak üzere tam 42 dolar yani 1.385 lira.

1 Ocak 2024’te 1 litre benzin 34.58, mazot; 37.21 lira.

2 Temmuz 2024’te 1 litre benzin 42,41, mazot; 42,52 lira.

Bakan Şimşek ise bu tabloları layık gördüğü milletten “sabır” istiyor.

Hadi ordan…