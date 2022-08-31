Okulların açılmasına sayılı günler kala velilere kötü haber geldi. Ankara'da servis ücretlerine zam yapıldı. Servis ücreti 0-3 kilometre arası yıllık 5 bin 96 TL olarak açıklandı.

Okul servislerinde 15 km'yi aşan her km. için 150 TL ekleneceği bildirildi.

Ankara’da en kısa mesafe olan 0 ile 3 kilometre arasındaki okul için bir öğrenciden talep edilen ücret 9 aylık toplam tutar olmak üzere 3 bin 920 liraydı. Zamla birlikte bu miktar 5 bin 96 TL'ye yükselmiş oldu.

İSTANBUL'DA DA ZAM GELMİŞTİ

İBB UKOME'de yapılan toplantı sonucunda okul ve personel servislerine yüzde 19.20 zam teklifi kabul edildi.

DHA'nın haberine göre de, UKOME (İBB Ulaşım Koordinasyon Merkezi) Ağustos Ayı Toplantısı Yenikapı'da bulunan Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde yapıldı. Toplantıda Galataport - Beyazıt/Sultanahmet arasında özel raylı sistem seferi düzenlenmesi ile okul ve personel servisi ücret tarifesi görüşüldü. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı tarafından sunulan teklifte okul ve personel servis taşımacılığında son ücret düzenleme tarihi olan 06 Nisan 2022 tarihinden bu yana, akaryakıt fiyatları yüzde 12.13, aylara yaygın asgari ücret yüzde 29.32 ve enflasyon yüzde 15.18, kümülatif olarak ise yüzde 19.21 artış tespit edildiğinden mevcut ücretlerin yeniden düzenlenmesi gerektiği belirtildi.

İstanbul'da okul ve personel servisi ücretlerine zam yapıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi UKOME toplantısında servis ücretlerine 19.21 zam yapılmasına karar verildi. Yapılan zamla birlikte en kısa mesafe olan 0-1 kilometre 660 lira, en uzak mesafe olan 23-25 kilometre ise 1585 lira oldu.