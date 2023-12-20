Erdoğan'dan sokak köpekleri talimatı

Kaynak: Haber Merkezi
Erdoğan'dan sokak köpekleri talimatı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başıboş köpek probleminin çözümüne ilişkin verdiği talimat sonrası kanun teklifi hazırlandı.

Türkiye Gazetesi'nden Yücel Kayaoğlu'nun haberine göre; Türkiye'de her geçen gün giderek artan başıboş köpek sorununun çözümüne ilişkin AKP bir kanun teklifi hazırladı.

Tarım Bakanlığının ilgili diğer bakanlıklar ve STK’ların görüşünü alarak hazırladığı taslak üzerinde bir süredir AK Parti grubunda çalışma yürütülüyordu.

AK Parti grubundaki bu çalışmaların tamamlandığı öğrenildi. Kısa süre içinde Meclis’e sunulması planlanan teklif ile 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’nda bazı değişiklikler yapılacak. Bu çerçevede ‘Sahipsiz hayvan’ tanımının kapsamı yeniden belirlenecek.

KÖPEKLER TOPLANIP SAHİPLENDİRİLECEK

Teklife göre her belediye kendi sınırları içindeki sahipsiz köpekleri toplayacak ve kısırlaştıracak. Belediyenin internet sitesinde bu köpeklerin sahiplenilmesi için duyuru yapacak. 30 veya 40 gün içinde sahiplenilmeyen hayvanlar, Tarım Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının sorumluluğunda kurulacak büyük toplanma merkezlerine götürülecek.

Tedavisi mümkün olmayacak derecede hasta olan köpeklere belli şartlarda uyutma işlemi de uygulanabilecek. Sahipsiz hayvanlarla ilgili sorumluluklarını yerine getirmeyen kurumlar ile sahiplendiği hayvanını sokağa terk edenlere yönelik yeni yaptırımlar da gündeme gelecek.

"BU İŞİ SEÇİMDEN ÖNCE HALLEDELİM"

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başkanlığında hafta sonu İstanbul teşkilatları ile yapılan istişare toplantısında da başıboş köpek probleminin gündeme geldiği ve Erdoğan’ın “Acele edin, bu işi seçimden önce halledelim” uyarısı yaptığı belirtildi.

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