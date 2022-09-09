Kira zammı ünlü oyuncu Nilperi Şahinkaya'yı evinden etti. Kira artışında yüzde 25'i dinleyen yok

Bir döneme damga vuran ‘Öyle Bir Geçer Zaman Ki’ dizisiyle tanınan ünlü oyuncu Nilperi Şahinkaya, yüksek kira artışı nedeniyle mağdur oldu.

Uzun süredir Beşiktaş Bebek'te ikamet eden Şahinkaya, kira artışından dolayı evini değiştiriyor. Nilperi Şahinkaya'nın ev değiştirmesindeki sebep, kiralardaki yüzde 300 artıştı.

Ünlü oyuncu geçtiğimiz gün erkek arkadaşı ile Etiler sokaklarında dolaşırken görüntülendi. Apartmanları dikkatlice dolaşan Nilperi Şahinkaya'ya, "Ev mi arıyorsunuz?" diye soruldu. Ünlü oyuncu, "Evet, ev arıyorum kendim için." karşılığını verdi.

Şahinkaya'nın rotasını, Bebek'ten Etiler'e çevirdiği öğrenildi.

