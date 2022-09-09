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  • Kira zammı ünlü oyuncu Nilperi Şahinkaya'yı evinden etti. Kira artışında yüzde 25'i dinleyen yok

Kira zammı ünlü oyuncu Nilperi Şahinkaya'yı evinden etti. Kira artışında yüzde 25'i dinleyen yok

Ünlü oyuncu Nilperi Şahinkaya uzun süredir ikamet ettiği Bebek’ten kira artışları sebebiyle taşınmak zorunda kaldı. Şahinkaya şimdi yeni bir kiralık ev arayışına girdi.

Haber Giriş: 9 Eylül 2022 Cuma - 09:36
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Kira artışında yüzde 25'i dinleyen yok! Kira zammı Nilperi Şahinkaya'yı evinden etti.

Kira zammı ünlü oyuncu Nilperi Şahinkaya'yı evinden etti. Kira artışında yüzde 25'i dinleyen yok
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Bir döneme damga vuran ‘Öyle Bir Geçer Zaman Ki’ dizisiyle tanınan ünlü oyuncu Nilperi Şahinkaya, yüksek kira artışı nedeniyle mağdur oldu.

Uzun süredir Beşiktaş Bebek'te ikamet eden Şahinkaya, kira artışından dolayı evini değiştiriyor. Nilperi Şahinkaya'nın ev değiştirmesindeki sebep, kiralardaki yüzde 300 artıştı.

Ünlü oyuncu geçtiğimiz gün erkek arkadaşı ile Etiler sokaklarında dolaşırken görüntülendi. Apartmanları dikkatlice dolaşan Nilperi Şahinkaya'ya, "Ev mi arıyorsunuz?" diye soruldu. Ünlü oyuncu, "Evet, ev arıyorum kendim için." karşılığını verdi.

Şahinkaya'nın rotasını, Bebek'ten Etiler'e çevirdiği öğrenildi.
 

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Ferda Haşmet Öz
9.09.2022 10:06
BIR DÜŞÜNSENİZ, KÜLTÜRÜNÜZE, AYNAYA BAKIP ARTIK. Bu asil ve kutsal ÜLKEYE yakışıyor muyum diye, çoğunuz. Sizi yaşamak durumunda değiliz. BIZİ YOK ETMEYE CALIŞIYORSUNUZ HEPİNİZ. KOMİK.  
 
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