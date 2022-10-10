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Ankara’da trafiğe kapatılacak yollar açıklandı

Ankara Emniyet Müdürlüğü, 10 Ekim Pazartesi günü Ankara Tren Garı Kavşağı’nda yapılacak olan etkinlik ile ilgili alınacak emniyet tedbirleri kapsamında bazı yolların 09.00-10.30 saatleri arasında trafiğe kapalı olacağını açıkladı.

Haber Giriş: 10 Ekim 2022 Pazartesi - 01:57
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Ankara’da trafiğe kapatılacak yollar açıklandı
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Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Cumhuriyet Caddesi’nin Gar Kavşağı ile Baruthane Kavşağı arasında kalan bölümü çift yönlü, Gar Kavşağı ile Gar Kavşağına bağlanan ve Gar Kavşağından açılan yan varyantların tamamı (alt geçit hariç), Ulaştırma Kavşağından Gar Kavşağına bağlanan yan varyantın tamamı, Ulaştırma Kavşağının Gar Kavşaktan Kazım Karabekir Caddesine bağlanan yan varyantın tamamı (üst geçit hariç) araç trafiğine kapatılacaktır” denildi.

Açıklamada, vatandaşlar mağduriyet yaşamamaları için Metro ve Ankaray gibi toplu taşıma araçlarını kullanmaları konusunda özen göstermeleri istendi.  (DHA)

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