15 Eylül 2022 Perşembe
İstanbul Hava durumu İstanbul 24°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Dünya
  • >
  • Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy kaza geçirdi

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy kaza geçirdi

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin aracı Kiev'de kazaya karıştı. Zelenskiy hafif yaralandı.

Haber Giriş: 15 Eylül 2022 Perşembe - 02:32
Takip Et

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy kaza geçirdi

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy kaza geçirdi
+
Aa
-

Reuters’ın haberine göre; Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin sözcüsü Serhii Nykyforov, Facebook gönderisinde Zelenskiy'nin arabasının Kiev'de bir trafik kazasına karıştığını duyurdu.

Kazanın ne zaman meydana geldiğini belirtmeyen Nykyforov, Zelenskiy'nin muayene edildiğini ve ciddi bir yara almadığını ifade etti.

Zelenskiy'nin aracının özel bir araçla çarpıştığını aktaran Nykyforov, olayla ilgili soruşturma başlatılacağını söyledi.

Nykyforov'un açıklamalarının ardından Zelenskiy'nin her gün yayınladığı video paylaşıldı.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Adnan Oktar'ın kediciklerinden Müge Öğütçü kendisine neler yapıldığını açıkladı
1
﻿Adnan Oktar'ın kediciklerinden Müge Öğütçü kendisine neler yapıldığını açıkladı
﻿Dünyanın en zeki ülkeleri sıralaması belli oldu. Türkiye listede kaçıncı sırada?
2
﻿Dünyanın en zeki ülkeleri sıralaması belli oldu. Türkiye listede kaçıncı sırada?
﻿Kazılarda bulundu. Tarihi paranın üstündeki yazıyı okuyanın tüyleri diken diken oldu
3
﻿Kazılarda bulundu. Tarihi paranın üstündeki yazıyı okuyanın tüyleri diken diken oldu
﻿Beşiktaş'ın eski yıldızını görenler şaşırdı
4
﻿Beşiktaş'ın eski yıldızını görenler şaşırdı
﻿İngiltere Kralı 3. Charles ikinci imzasında da sinir krizi geçirdi. Etrafındakilerin eli ayağına dolaştı
5
﻿İngiltere Kralı 3. Charles ikinci imzasında da sinir krizi geçirdi. Etrafındakilerin eli ayağına dolaştı
﻿AKP'li Hüseyin Çelik açıkladı: Vahdettin'den önce İngilizlere ilk Abdülhamit sığınmış
6
﻿AKP'li Hüseyin Çelik açıkladı: Vahdettin'den önce İngilizlere ilk Abdülhamit sığınmış
﻿Ziraat Türkiye Kupası'nda 1. eleme turu 5 maçla başladı
7
﻿Ziraat Türkiye Kupası'nda 1. eleme turu 5 maçla başladı
﻿EuroBasket 2022'de yarı finalistler belli oldu: Son şampiyon Slovenya elendi
﻿EuroBasket 2022'de yarı finalistler belli oldu: Son şampiyon Slovenya elendi
﻿EuroBasket 2022'de yarı finalistler belli oldu: Son şampiyon Slovenya elendi
﻿Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy kaza geçirdi
﻿Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy kaza geçirdi
﻿Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy kaza geçirdi
﻿Şampiyonlar Ligi'nde 2. hafta sona erdi
﻿Şampiyonlar Ligi'nde 2. hafta sona erdi
﻿Şampiyonlar Ligi'nde 2. hafta sona erdi
﻿Azerbaycan, Ermenistan sınır hattındaki mevzileri etkisiz hale getirdi
﻿Azerbaycan, Ermenistan sınır hattındaki mevzileri etkisiz hale getirdi
﻿Azerbaycan, Ermenistan sınır hattındaki mevzileri etkisiz hale getirdi
﻿Adıyaman’da orman yangını yeniden başladı
﻿Adıyaman’da orman yangını yeniden başladı
﻿Adıyaman’da orman yangını yeniden başladı
﻿Köpeklerden kaçarken ticari taksinin çarptığı genç ağır yaralandı
﻿Köpeklerden kaçarken ticari taksinin çarptığı genç ağır yaralandı
﻿Köpeklerden kaçarken ticari taksinin çarptığı genç ağır yaralandı
﻿İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth’in cenazesine binlerce kişi akın etti
﻿İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth’in cenazesine binlerce kişi akın etti
﻿İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth’in cenazesine binlerce kişi akın etti
﻿İzmir açıklarında 82 düzensiz göçmen kurtarıldı
﻿İzmir açıklarında 82 düzensiz göçmen kurtarıldı
﻿İzmir açıklarında 82 düzensiz göçmen kurtarıldı
﻿Fahrettin Altun Sosyal konut projesine ilk gün kaç başvuru yapıldığını açıkladı
﻿Fahrettin Altun Sosyal konut projesine ilk gün kaç başvuru yapıldığını açıkladı
﻿Fahrettin Altun Sosyal konut projesine ilk gün kaç başvuru yapıldığını açıkladı
﻿Gaziantep'te bebeklerini çöpe bırakan anne ve baba tutuklandı
﻿Gaziantep'te bebeklerini çöpe bırakan anne ve baba tutuklandı
﻿Gaziantep'te bebeklerini çöpe bırakan anne ve baba tutuklandı
﻿İsveç Başbakanı Andersson istifa edeceğini açıkladı
﻿İsveç Başbakanı Andersson istifa edeceğini açıkladı
﻿İsveç Başbakanı Andersson istifa edeceğini açıkladı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.