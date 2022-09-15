﻿Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy kaza geçirdi

Reuters’ın haberine göre; Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin sözcüsü Serhii Nykyforov, Facebook gönderisinde Zelenskiy'nin arabasının Kiev'de bir trafik kazasına karıştığını duyurdu.

Kazanın ne zaman meydana geldiğini belirtmeyen Nykyforov, Zelenskiy'nin muayene edildiğini ve ciddi bir yara almadığını ifade etti.

Zelenskiy'nin aracının özel bir araçla çarpıştığını aktaran Nykyforov, olayla ilgili soruşturma başlatılacağını söyledi.

Nykyforov'un açıklamalarının ardından Zelenskiy'nin her gün yayınladığı video paylaşıldı.