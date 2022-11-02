Tayyip Erdoğan'ın Türk Futbol Tarihi Sergisi açılışında da hedefinde Bay Kemal, Kılıçdaroğlu vardı

Ankara'da Türk Futbol Tarihi Sergisi'nin açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun 12 yıl önceki bir açıklaması üzerinden CHP liderine yüklendi.

Erdoğan, "Dünyanın en yetenekli oyuncularından Lefter'i İnönü'de seyrettik. Lefter'i herkes 'Futbolun Ordinaryüsü' olarak anardı. Tek başına takım olarak bilinen Baba Hakkı. Futbolcuların tamamının ağabeyiydi.

Ama birileri mesela Lefter’i kaleye yerleştiriyor. O ayrı mesele de…Biz tabii Lefter’i kalede tanımadık. Lefter’i biz orta sahadan gole varıncaya kadar…" diyerek Kılıçdaroğlu'na gönderme yaptı.

Kılıçdaroğlu ne demişti?

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu 2010 yılında, Ankara'da gazete ve televizyonların yeni yılını kutlamak üzere bir davet gerçekleştirdi. O toplantıda Kılıçdaroğlu, “Ben Fenerbahçeli Lefter'i çok severim. Lefter çok iyi bir kaleci olduğu için ben de F.Bahçeli olmuştum." demişti.