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Tayyip Erdoğan'ın Türk Futbol Tarihi Sergisi açılışında da hedefinde Bay Kemal, Kılıçdaroğlu vardı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Futbol Tarihi Sergisi açılışında efsane futbolcu Lefter üzerinden CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na gönderme yaptı.

Haber Giriş: 2 Kasım 2022 Çarşamba - 15:41
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Ankara'da Türk Futbol Tarihi Sergisi'nin açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun 12 yıl önceki bir açıklaması üzerinden CHP lideri Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı

Tayyip Erdoğan'ın Türk Futbol Tarihi Sergisi açılışında da hedefinde Bay Kemal, Kılıçdaroğlu vardı
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Ankara'da Türk Futbol Tarihi Sergisi'nin açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun 12 yıl önceki bir açıklaması üzerinden CHP liderine yüklendi.

Erdoğan, "Dünyanın en yetenekli oyuncularından Lefter'i İnönü'de seyrettik. Lefter'i herkes 'Futbolun Ordinaryüsü' olarak anardı. Tek başına takım olarak bilinen Baba Hakkı. Futbolcuların tamamının ağabeyiydi.  

Ama birileri mesela Lefter’i kaleye yerleştiriyor. O ayrı mesele de…Biz tabii Lefter’i kalede tanımadık. Lefter’i biz orta sahadan gole varıncaya kadar…" diyerek Kılıçdaroğlu'na gönderme yaptı.

Kılıçdaroğlu ne demişti?

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu 2010 yılında, Ankara'da gazete ve televizyonların yeni yılını kutlamak üzere bir davet gerçekleştirdi. O toplantıda Kılıçdaroğlu, “Ben Fenerbahçeli Lefter'i çok severim. Lefter çok iyi bir kaleci olduğu için ben de F.Bahçeli olmuştum." demişti.

 

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Oğuzhan
2.11.2022 16:34
Bay Kemal kadar senin başına taş düşsün oldumu kırk harami.  
 
vatandaş
2.11.2022 16:24
hergün zamla yatıp zamla kalkıyoruz  
 
Alper
2.11.2022 16:20
Açın şu arşivleri,dışarıdan kim para getirmiş kim dışarıya kaçırmış,kim nerden bulmuş,millet görsün.Neden şeffaflık ,bağımsız denetim yok? Herkeze nerden buldun diye tabii ki sorulacak,millet devletti  
 
TÜM YORUMLAR (12)
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