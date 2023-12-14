Ankaragücü'nden verilen ceza sonrası flaş karar. Resmen açıklandı

Kaynak: AA
Ankaragücü'nden verilen ceza sonrası flaş karar. Resmen açıklandı
MKE Ankaragücü Kulübü, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun verdiği cezaların ardından açıklama yaptı.

MKE Ankaragücü Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi ve Basın Sözcüsü Hüseyin Aytekin, Çaykur Rizespor ile oynadıkları maçın ardından yaşanan olaylar nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun (PFDK) verdiği cezalara itiraz edeceklerini belirtti.

Aytekin, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "TFF Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun 14.12.2023 tarih ve 34 sayılı toplantısında alınmış olan kararlara karşı kulübümüz tarafından TFF Tahkim Kurulu nezdinde itiraz haklarımızı kullanacağımızı kamuoyuna saygıyla bildiririz." ifadelerini kullandı.

PFDK, MKE Ankaragücü başkanlığından istifa eden Faruk Koca'ya sürekli hak mahrumiyeti cezası, başkent ekibine ise 5 resmi müsabakayı seyircisiz oynama ve 2 milyon lira para cezası vermişti.

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