AKP’li milletvekillerinden Ankaragücü’ne ‘Geçmiş olsun’ ziyareti. Hakeme saldıran Fuat Koca’nın adı bile geçmedi

AKP’li Ankara Milletvekili Fuat Oktay başkanlığındaki milletvekili heyeti, MKE Ankaragücü Spor Kulübü'nü ziyaret etti. Ziyarette; MKE Ankaragücü Eski Başkanı Faruk Koca'nın Süper Lig'in 15'inci haftasında MKE Ankaragücü ile Çaykur Rizespor arasında oynanan maçın bitiminde karşılaşmanın hakemi Halil Umut Meler'e yaptığı saldırı ve sonrasında yaşanan olaylar ele alındı.

Ziyarette Oktay ile beraber AKP’li Milletvekilleri Jülide Sarıeroğlu, Kurtcan Çelebi, Zeynep Yıldız, Asuman Erdoğan ve Fethan Baykoç, MKE Ankaragücü Başkanı İsmail Mert Fırat ve kulüp yöneticileriyle basına kapalı olarak görüştü.

"SÜRECİ YAKINDAN TAKİP EDECEĞİZ"

MKE Ankaragücü Eski Başkanı Faruk Koca'nın Süper Lig'in 15'inci haftasında MKE Ankaragücü ile Çaykur Rizespor arasında oynanan maçın bitiminde karşılaşmanın hakemi Halil Umut Meler'e yaptığı saldırının ve sonrasında yaşanan olayların ele alındığı görüşmenin ardından AKP Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay ve MKE Ankaragücü Başkanı İsmail Mert Fırat basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Arzu edilmeyen ve Türk kamuoyunu üzen bir olayın yaşandığını belirten Oktay, "Biz Ankara milletvekilleri olarak diğer tarafta da spor camiasının aynı zamanda zarar görmemesi, Ankaragücü futbol takımımızın, şehrimizin zarar görmemesi adına Ankaragücü yönetimine geçmiş olsun demek için buradayız. AK Parti milletvekilleri olarak şehrin birlik beraberlik dayanışmasına katkı vermek üzere buradayız. Olayın kendisinin sıkıntılı olduğu doğru, bununla alakalı zaten gerekli tüm açıklamalar yapılmıştır. Olayın hukuki süreci devam ediyor, olayın idari boyutu devam ediyor. Dün gerekli açıklamalar da yapıldı zaten. Futbol Federasyonu ile ilgili birimleri tarafından, disiplin kurulları tarafından içerdeki yaptığımız değerlendirmede de yine Ankaragücü yönetimimizin bununla ilgili bazı endişelerin olduğunu görüyoruz, bazı itirazların olduğunu görüyoruz. Bu süreci de biz yakinen takip edeceğiz" dedi.

"TEK BİR OLAYIN ÜZERİNDEN LİNÇ KAMPANYASI SPOR CAMİASINA ZARAR VERİR"

Yeşil sahalarda şiddetin önlenmesi ile alakalı gerekli çalışmaların yapıldığını vurgulayan Oktay, "Futbolun tüm paydaşları olarak, spor kulüplerimiz kulüpler birliği başta olmak üzere, Türkiye Futbol Federasyonu yine başta olmak üzere, hakemleriyle, medyasıyla, yine spor adamlarıyla, antrenörleriyle, hocalarıyla, futbolcularıyla bunun üstesinden birlikte gelebileceğimizi düşünüyorum. Sadece tek bir olayın üzerinden tek bir kulübün üzerine gidilmesi ve bunun linç kampanyasına dönüştürülmesi aslında yine spor camiamıza zarar verebilecek bir yaklaşım tarzı. Cumhuriyetin de yapı taşlarından olan bir kulübü linç kampanyasına tabi tutmamak, bunu yaşatmak gerektiğini, her kulübümüzü yaşatmamız gerektiği gibi Ankaragücü'nü de buradan Ankara’yla şehri ile bütünleşmiş bir kulüp olarak buradan zarar görmeden çıkmasını sağlamak gerekiyor. Biz AK Parti milletvekilleri olarak siyasi boyutta da yanlarında olduğumuzu, spor camiasının yanında olduğumuzu, sporda şiddetin ve şiddetin bütün her şeyiyle bertaraf edilmesi gerektiğini ifade ettik. Elimizden geldiği kadar da, sonuna kadar da gerek Ankaragücü'nün gerek spor camiasının gerekse tüm kulüplerimizin yanında olacağımızı, bizim üzerimize düşen bir şey varsa da sonuna kadar yapmaya gayret edeceğimizi ifade etmek istiyorum" diye konuştu.

Oktay'ın ardından basın mensuplarına değerlendirmelerde bulunan MKE Ankaragücü Başkanı İsmail Mert Fırat, da yaşanan süreçle ilgili yasal haklarını kullanacaklarını belirterek, Oktay ve heyetine ziyaretlerinden ötürü teşekkür etti.