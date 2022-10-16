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Başıboş köpekler 41 koyunu telef etti. Çoban köpeği başlarından ayrılmadı

Bursa’da 20’ye yakın başıboş sokak köpeği 41 koyunu telef etti. Sürüyü korumaya çalışan çoban köpeği ölen koyunların başında bekledi.

Haber Giriş: 16 Ekim 2022 Pazar - 17:23
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Başıboş köpekler 41 koyunu telef etti. Çoban köpeği başlarından ayrılmadı

Başıboş köpekler 41 koyunu telef etti. Çoban köpeği başlarından ayrılmadı
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İHA
Bursa’nın Nilüfer ilçesine bağlı Gümüştepe Mahallesi'nde 20'ye yakın sokak köpeği, Mustafa Sevim ve ortağı Hüseyin Akça'ya ait çiftlikteki tel örgüleri aşıp ağıldaki koyun ve keçilere saldırdı. Birçoğu gebe olan hayvanların kimisini boğup kimisini parçalayan köpekler, 41 küçükbaş hayvanı telef etti. Havanın yağmurlu olması sebebiyle bir gün önce koyun ve keçileri meraya salmayan Sevim ve Akça, çiftliğe geldiklerinde korkunç manzara ile karşılaştı. Traktör sesi ile birlikte çiftçilerin geldiğini fark eden onlarca köpek tel örgüleri aşıp çiftliğin ilerisindeki geniş alana kaçtı. Birçoğu parçalanan hayvanlardan sağ ama yaralı olanlar kurtarılmaya çalışıldı. Köpeklerin saldırısı sırasında bazı koyunların sulak alana kaçtıkları ancak köpekler tarafından burada parçalandıkları görüldü. Bazılarının toplu halde tel örgüden kaçmak isterken köpekler tarafından burada sıkıştırılıp parçalandıkları belirlendi.


Mustafa Sevim ve Hüseyin Akça ve beraberinde çiftliğe gelen çalışanlar, telef olan hayvanları tek tek çiftlik içerisinden dışarıya taşıdı. İhbar üzerine olay yerine gelen belediye ve Tarım Müdürlüğü ekipleri, 41 küçükbaş hayvanın telef olduğunu, birçoğunun ise gebe olduğunu belirledi. Telef olan hayvanlar iş makinesi ile çiftliğin 50 metre ilerisinde kazılan derin çukura gömüldü. Öte yandan 41 küçükbaş hayvanı telef eden köpekler ise çiftliğin 100 metre ilerisinde toplu halde dinlendikleri sırada dron ile görüntülendi. 20'ye yakın köpeğin saldırısı sırasında sürüdeki koyunları korumak isterken saldırıdan nasibini alan çoban köpeği de ayaklarından ve yüzünden feci şekilde yaralandı. Yürümekte zorluk çeken çoban köpeği, telef olan koyunların başından bir an bile ayrılmadı.

"140 BİN TL'YE YAKIN ZARARIMIZ VAR"
41 hayvanının köpekler tarafından telef edildiğini belirten Mustafa Sevim, "Bu sabah saat 10.00 gibi çiftliğe geldiğimde koyunların birçoğunun yerde yattığını ve yaralı olduklarını fark ettim. Tel örgü ile çevrili ağıldan köpeklerin beni görünce kaçtıklarını fark ettim. Hayvanlara müdahale etmeden gerekli yerleri arayıp haber verdim. Hayvanların hepsinde diş izleri vardı. Birçoğu boğulmuş ve parçalanmıştı. Bunları vatandaşlar bırakmıyor. Birçoğu kulakları küpeli ve kısırlaştırılmış köpeklerdi. Ölen koyunların yüzde 90'ı gebeydi. 3-4 ay sonra hepsi doğuracak ve sürünün devamını sağlayacaklardı. Parayla değer biçilecek bir durum değil ama 140 bin TL'ye yakın zararımız var" dedi.


Başıboş köpeklerin sürüyü koruyan çoban köpeğine de saldırdığını belirten Sevim, "Hayvanın halinden ne kadar zor durumda ve üzgün olduğu belli oluyor. Yüzü gözü parçalanmış, belki de bacağı kırık yürüyemiyor. Ancak çok mücadele etmiş, yorgun halinden belli oluyor. Yine de koyunları bırakmamış, geldiğimizde koyunların yanındaydı" dedi.


Çiftliğin bir diğer ortağı Hüseyin Akça ise, "Trafikte bir vatandaş yanlışlıkla bir kedi ya da köpeği ezse bütün Bursa çalkalanır. Benim burada 41 tane hayvanım telef oldu ama kimseye sesimi duyuramadım. Biz mi saldık bu köpekleri buraya. Köpeklerin bir kısmı küpeli, bir kısmı küpesiz. Küpeli olanlar benim bildiğim kısırlaştırılıp barınaktan salınan köpekler" dedi.

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