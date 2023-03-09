Anne olmaya hazırlanan Aslı Enver'e reklam teklifleri yağıyor

İş insanı Berkin Gökbudak ile geçtiğimiz yıl evlenen Aslı Enver, ilk çocuğunu kucağına almak için gün sayıyor.

Hamilelik döneminde ekrandan uzak kalan sadece tiyatro sahnesinde yer alan Aslı Enver, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla sık sık gündem oluyor.

5 milyon TL

Her dönem markalardan yüksek ücretli reklam teklifi alan Aslı Enver’in hamilelikte de işleri yolunda gidiyor. Ünlü oyuncu, daha çocuğunu kucağına almada bir bebek markasıyla da anlaşma imzaladı. Enver, 5 milyon TL'ye reklam filmde rol almayı kabul etti.