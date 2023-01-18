Son olarak bir tiyatro oyunu çıkışında görüntülenen ve yorgun olduğu gerekçesiyle soruları yanıtlamak istemeyen Aslı Enver, bebeğinin cinsiyetinin belli olup olmadığına dair soruları da yanıtsız bırakmayı tercih etmişti.

Hamilelik sürecinde her şeyin yolunda gittiğini söyleyen güzel oyuncu konuyla ilgili daha fazla konuşmak istemediğini de belirtmişti.

BEBEĞİN CİNSİYETİ BELLİ OLDU

Berkin Gökbudak ile yaptığı evlilikten hamile olduğu anlaşılan ve şimdilerde hamileliğinin beşinci ayına doğru ilerleyen Aslı Enver'in bebeğinin cinsiyeti belli oldu.

Ayaklı Gazete'de yer alan habere göre uğruna dizi projesini bırakan ve bunun için de 280 bin lira tazminat ödemek zorunda kalan oyuncu kız bebek sahibi olacak.