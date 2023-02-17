Samsun’da sızıntı yapan tüp patladı

İHA'nın haberine göre, Olay, Samsun’un Terme ilçesi Yenidoğan Mahallesi’nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 2 katlı evin giriş katındaki dairenin mutfak bölümünde bulunan tüpte sızıntı gerçekleşti.

Olay sırasında evde yalnız bulunan ve gaz kokusunu fark edemeyen Elif İ., evi temizlemek üzere elektrikli süpürgeyi prize taktığı sırada basınçlı patlama yaşanarak yangın çıktı. Olayın 112'ye bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri olaya kısa sürede müdahale ederek yangının büyümesini önledi. Soğutma çalışmalarının ardından olay yeri inceleme çalışmaları tamamlandı. Yangında hafif yaralanan ve dumandan etkilenen Elif İ. sağlık ekipleri tarafından Terme Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yangın sonrası evin 2 odası kullanılamaz hale geldi.