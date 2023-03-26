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Ali Sunal'dan 'Güldür Güldür'den ayrılıyor' iddialarına yanıt

Kahramanmaraş merkezli deprem felaketi sonrası yaptığı konuşmayla gündeme oturan Ali Sunal, ayrılık iddialarına yanıt verdi.

Haber Giriş: 26 Mart 2023 Pazar - 11:40
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'Güldür Güldür'den ayrılıyor' iddiaları sonrası Ali Sunal'dan açıklama

Ali Sunal'dan 'Güldür Güldür'den ayrılıyor' iddialarına yanıt
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Show TV’de yayınlanan "Güldür Güldür" programının moderatörü ve oyuncu Ali Sunal'ın, programın açılışı sırasında Kahramanmaraş merkezli deprem felaketi hakkında yaptığı açıklamalarla gündem olmuştu.

O konuşma sonrasında Ali Sunal, kanalla yollarının ayrıldığı iddialarını yanıtladı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Sunal programın devam ettiğini, kendisinin de kanaldan ayrılmadığını açıkladı.

Ali Sunal gündem olan deprem  konuşmasında "Ve böyle bir felaket sonrası bir kişinin bile sorumluluk hissedip, 'arkadaş ben yanlış yaptım, özür diliyorum' deyip istifa etmemesi normal midir sizce? Hayır efendim böyle bir normal yok, bu normal değil. Artık biz bu normale dönmeyeceğiz. Bundan sonra normal olan tüm sorumlulardan birer vatandaş olarak hesap sormak. Artık normal olan her felaketi kadere bağlayan değil, o felaket olmadan nasıl önleyeceğimizi anlatan bilimi dinlemektir." demişti.

Bu konuşmanın ardından 'Ali Sunal Güldür Güldür'den ayrılıyor' iddiaları gündem geldi. Sunal'ın 'ayrılıyor' iddiaları sosyal medyada gündeme oturdu. 

"BİR YERE GİTTİĞİMİZ YOK GİT DİYEN DE YOK"

Ali Sunal ayrılık iddiaları sonrası bir paylaşımda bulunarak cevap verdi. 

İddiaları yalanlayan Ali Sunal açıklamasında "Efendim iyi pazarlar. Dün Güldür Güldür kanalımız ShowTV'de yayındayken benim ayrıldığım gibi asılsız bir bilgi yayılmış. Bir yere gittiğimiz yok, git diyen de yok. Kanalımızda, bir parçası olmaktan gurur duyduğum programımızla devam ediyoruz. Hepinize sevgiler saygılar" dedi. 

 

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