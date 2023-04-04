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Özge Ulusoy'dan duygulandıran itiraf

Babasını bir trafik kazasında kaybetmesinin üzerinden 4 ay geçen Özge Ulusoy, sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşıma imza attı.

Haber Giriş: 4 Nisan 2023 Salı - 23:14
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Babasını bir trafik kazasında kaybeden Özge Ulusoydan duygusal paylaşım

Özge Ulusoy'dan duygulandıran itiraf
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Babası Haydar Ulusoy'u 2022 yılının Aralık ayında bir trafik kazası sonucu kaybeden Özge Ulusoy, o zamandan bu yana mahkeme sürecini yakından takip ediyor.

Babasına çarpan kişinin adalet önünde yargılanması ve hakettiği cezayı alması adına vazgeçmeden çalışacağını sürekli olarak dile getiren Özge Ulusoy, babasının kaybının neler hissettirdiğine dair paylaşımlarıyla da takipçilerinin kalplerine dokunuyor.

Yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla geçirdiği duygusal değişimleri takipçilerine aktaran Ulusoy bu defa yine benzer bir paylaşıma imza attı. 'Bilmem size hiç oldu mu' sorusunu takipçilerine yönelten Ulusoy şunları yazdı:

"Bilmem size hiç oldu mu? O kadar kanıksadım ki ağlamayı, bugün yatakta ağladığımı yaşlar boynumu ıslatınca farkettim. Aaa ağlıyormuşum dedim şaşırarak! Anlatabildim mi bilmiyorum işte öyle garip bir andı"

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